Aie: “Nel 2025 il picco di emissioni che inquina il Pianeta”

Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE), le emissioni globali di gas serra legate all’energia dovrebbero raggiungere un “picco” nel 2025. Lo si legge nel rapporto annuale 2022 dell’Agenzia stessa (World Energy Outlook 2022), dove si sottolinea anche, dall’altro lato, che la guerra della Russia in Ucraina avrà un effetto paradossalmente positivo sul clima, avendo innescato un forte aumento degli investimenti in energie sostenibili.

“Siamo a un punto di svolta storico e definitivo verso un sistema energetico più pulito, più conveniente e più sicuro – annuncia il direttore esecutivo dell’Agenzia AIE Faith Birol – perché i cambiamenti innescati si prolungheranno e avranno i loro effetti negli anni a venire”. Nel 2021 si è registrato il record (negativo) di emissione di gas serra.

Per la prima volta – scrive AIE in un comunicato – la domanda globale di ciascuno dei combustibili fossili mostra un picco o un plateau su tutti gli scenari Weo (World Energy Outlook), con le esportazioni russe che stanno diminuendo significativamente man mano che l’ordine energetico mondiale viene rimodellato.

Le trasformazioni innescate sul mercato energetico dall’invasione russa, con la crisi energetica globale, hanno il potenziale per accelerare la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e sicuro.

Il “profondo riorientamento” dei mercati mondiali energetici – scrive AIE – avrà effetti positivi sul clima e sul pianeta. Mentre alcuni Paesi stanno attualmente cercando di aumentare o diversificare la loro fornitura di petrolio o gas, combustibili fossili con elevate emissioni di Co2 – scrive TgCom24 riprendendo i datiAIE – molti stanno cercando di accelerare i loro cambiamenti strutturali verso le energie pulite.

