Caccia al tesoro al MuMe: solidarietà e arte insieme per aiutare i bambini

Nella mattinata di domenica 3 settembre alle ore 10:00 presso il MuMe, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, si svolgerà una caccia al tesoro per bambini e famiglie. L’iniziativa è promossa dall’Associazione La Casa della Musica e delle Arti “Giuseppe e Rosa Uccello”, in collaborazione con il Museo Regionale Interdisciplinare e l’IC “Battisti-Foscolo” di Messina. L’obiettivo di questa mattinata di gioco è quello di raccogliere fondi a favore dei progetti dell’associazione SOS Villaggi dei Bambini.

SOS Villaggi dei Bambini

Dal 1949 è al fianco dei più piccoli che non possono godere delle cure genitoriali. La loro crescita viene sostenuta con dei programmi ad hoc in cui il minore viene seguito e aiutato a costruire il proprio futuro e potenziando le proprie capacità.

Il MuMe

Il Museo Interdisciplinare Regionale di Messina ospita settecentocinquanta opere che ripercorrono un arco temporale che va dalla fondazione della città siciliana fino agli inizi del XX secolo. Il Museo è noto in tutto il mondo per le opere di Antonello da Messina, il Polittico di S. Gregorio, firmato “Antonellus Messanensis”, la tavoletta bifronte acquisita al Demanio Regionale nel 2006 e le due pale caravaggesche con la Resurrezione di Lazzaro e l’Adorazione dei pastori.

L’intervista

Interris.it ha intervistato Daniela Uccello, direttore artistico di La Casa della Musica e delle Arti che ha spiegato come si svolgerà l’iniziativa di SOS Villaggi dei Bambini.

Daniela, la cultura incontrerà la solidarietà. Perché questa scelta?

“Si tratta di un momento di apertura verso chi è meno fortunato e allo stesso tempo anche di cultura perché saremo ospiti di un luogo ricco di opere importanti come quelle del Caravaggio. Credo sia molto importante continuare a creare iniziative del genere in mezzo alla gente e nel cuore pulsante delle nostre città perché solo in questo modo si riesce a creare del movimento attorno a una onlus che ha l’obbiettivo finale di sensibilizzare e di promuovere i diritti, a volte negati, dell’infanzia”.

Come si svolgerà la caccia al tesoro?

“La giornata è principalmente rivolta ai bambini con le proprie famiglie che potranno partecipare in squadre composte da 3 a 5 persone di ogni età. L’obiettivo è quello di conquistare il tesoro, risolvendo nel minor tempo possibile i nove indovinelli del gioco. Per questa occasione saranno coinvolti anche gli studenti dell’IC “Battisti-Foscolo” di Messina, che illustreranno le opere e le sezioni del museo”.

Che cosa si vince?

“Lo scopriranno i gruppetti che parteciperanno al gioco. Saranno premiate le prime tre squadre, mentre tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e simpatici gadgets. Questo vuole essere un momento di divertimento in cui i ragazzi potranno anche vedere con i propri occhi le tante meraviglie che questa città offre”.

Le donazioni della caccia al tesoro a che cosa serviranno?

“L’iscrizione e la partecipazione al gioco supporteranno le varie iniziative di SOS Villaggi dei Bambini. A loro si vuole garantire una condizione di parità rispetto ai coetanei e la possibilità di concretizzare appieno il proprio potenziale e di poter costruire le basi per una futura vita indipendente”.