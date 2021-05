Un anno indimenticabile in Bolivia

Il Servizio Civile Universale mira a coinvolgere sia i cittadini europei non europei che vivono in Italia per rimuovere le disuguaglianze e promuovere l’integrazione in tutto il Paese. Per chi vuole svolgere il proprio Servizio Civile all’estero, c’è anche la possibilità di recarsi in un altro Paese (Servizio Civile Internazionale). Inoltre, i giovani volontari possono ricevere consulenze da un tutor che li aiuterà a entrare nel mondo del lavoro.

L’esperienza, infatti, gli farà acquisire nuove competenze che utilizzeranno nei loro futuri studi e lavori. I progetti del Servizio Civile hanno una durata da otto a dodici mesi, a seconda delle esigenze personali e lavorative del volontario. Essere un volontario del Servizio Civile è un’opportunità non solo per coloro che desiderano donare il proprio tempo agli altri bisognosi e utilizzare le proprie capacità per servire il proprio paese e quello degli altri, ma anche per coloro che vogliono crescere professionalmente e come individui. https://www.serviziocivile.gov.it

L’esperienza di Eleonora

Eleonora è una giovane assistente sociale italiana, appassionata di altre culture e viaggi.

“Prima di prendere la mia decisione, ci avevo pensato molto. Avevo sempre desiderato fare un’esperienza del genere e siccome puoi farcela fino ai 28 anni, il che significava che per me era l’ultimo anno, a marzo 2019 sono partito per la Bolivia. Quando viene emesso il bando si può scegliere tra tanti progetti diversi, circa 35mila. Cercavo un progetto che potesse coinvolgermi completamente, così sono arrivata alla decisione di dedicarmi al progetto giustizia’, ​​che ti dava la possibilità di scegliere tra più destinazioni. Quello che mi ha attratto di più è stata la Bolivia. Non avevo idea di cosa aspettarmi da quel paese. La cultura boliviana mi ha affascinato sin dall’inizio, forse perché è completamente diversa dalla nostra, ma sono riuscita a integrarmi molto bene e a viverla fino in fondo. In quell’anno ho avuto l’opportunità di lavorare come assistente sociale; più specificamente, ho sostenuto i prigionieri di età compresa tra i 18 e i 28 anni di un centro di riabilitazione carceraria chiamato Qalauma. In questo particolare carcere i ragazzi possono frequentare le classi scolastiche e altri corsi o attività, una sorta di rieducazione volta a evitare che vengano risucchiati nuovamente nel vortice ‘criminale’. Mi sono occupata di supportare questi ragazzi a qualsiasi livello, dal cercare di capire perché sono finiti lì, a fornire assistenza legale, senza dimenticare di sostenerli psicologicamente cercando anche di capire se avevano problemi con le loro famiglie e aiutandoli a ricongiungersi e stabilire una relazione con loro.

Lavorando con loro capisci che sono bambini fragili e amorevoli che hanno davvero bisogno di aiuto. È stato difficile quando ho capito che il contesto in cui vivono molti di loro non offre loro altre alternative tra cui scegliere. Mi sono occupata anche del progetto post-penitenziario, che cerca di reintegrare questi giovani nella società e di dare loro una seconda possibilità, riducendo così la probabilità che commettano ulteriori crimini. È importante per loro essere in grado di immaginare effettivamente un possibile futuro dopo la detenzione ”.

Il progetto

Il centro socio-riabilitativo di Qalauma è il primo centro penitenziario minorile in Bolivia. Si trova nella comunità Surusaya Suripanta, nel comune di Viacha, a circa un’ora da La Paz. Attualmente accoglie 300 giovani di età compresa tra i 16 ei 28 anni, che svolgono attività educative e sociali, con il supporto e la supervisione di personale medico, psicologico e legale. L’organizzazione del Centro segue il metodo APAC (Associazione per la protezione e l’assistenza dei condannati), ampiamente applicato in Brasile con ottimi risultati (il livello di recidività è sceso dall’80% al 13%). Il metodo si basa sul concetto di ‘buon trattamento’ da adottare per riabilitare i detenuti, cioè su una giustizia riparativa per la prevenzione di più crimini. Il metodo educativo utilizzato all’interno del progetto è stato sviluppato da ProgettoMondo Mlal nell’ambito del progetto ‘Minori in carcere: una riabilitazione e reinserimento sociale per adolescenti in conflitto con la legge in Bolivia’, co-finanziato dalla Cooperazione Italiana. Vanta una lunga tradizione in termini di giustizia penale minorile, diritti umani, infanzia e politiche di prevenzione sociale nel Paese.

Il progetto promuove l’attuazione di programmi di riabilitazione e reinserimento socio-professionale per adolescenti che si trovano in carcere nel dipartimento di La Paz o in detenzione istituzioni su tutto il territorio nazionale, lo possono fare soprattutto grazie ad un importante investimento che ha permesso di formare e aggiornare gli operatori.

https://www.progettomondomlal.org

Dare ai ragazzi liberati un futuro migliore

“Ho amato questo lavoro, ho fatto tante esperienze di volontariato ma questa è una di quelle che mi ha cambiato completamente la vita. In parte perché mi ha costretto a fondermi con una cultura totalmente diversa da quella in cui ero cresciuto. Il Servizio Civile Nazionale e Internazionale è un’esperienza che consiglierei a chiunque perché ti apre completamente la mente. Quell’anno ha cambiato il mio modo di vedere le cose, il mio approccio alla vita e, sicuramente, mi ha aiutato professionalmente ”.

Beatrice Colegon, tirocinante della Cooperativa Voluteer in The World

