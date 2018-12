SABATO 08 DICEMBRE 2018, 00:01, IN TERRIS

Tav e Tap: cosa c'è da sapere

La tratta ad alta velocità Torino-Lione e il gasdotto pugliese: i pro e i contro

LUCA LIPPI

È

diffusa l'idea per cui la Tav e il Tap costituiscano un nodo nei rapporti tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Prima ancora di considerare i risvolti politici di queste due grandi opere, è necessario comprendere bene quali sono le loro funzioni.

Tav

Nel progetto originale dell'Unione europea si prevedevano 10 corridoi di treno ad alta velocità (Tav), 4 che coinvolgevano il nostro Paese. Il tratto discusso (la "Torino-Lione" che attraversa la Val di Susa) fa parte del corridoio 5, il quale, va detto, è già fallito rispetto al progetto iniziale perché il Portogallo e l’Ucraina hanno vi rinunciato per questioni economiche. Il tratto “Torino – Lione” è stato definito come un’opera strategica, mentre una dozzina di Comuni della Val di Susa (all’incirca 30mila abitanti) si oppongono tenacemente alla sua realizzazione e a queste comunità si sono affiancati nel corso degli anni antagonisti e militanti del Movimento 5 Stelle.

I pro della Tav

Al netto delle motivazioni ideologiche, perché dovrebbe essere compiuta l’opera? Il tratto in oggetto è già servito da una vecchia linea (autostrada del Frejus A32, più la ferrovia Torino-Modane), l’opera eliminerebbe le strozzature, ammodernando le infrastrutture e snellendo le operazioni transfrontaliere. Inoltre si opererà la conversione della tratta di valico (con pendenze inadatte al passaggio di alcuni treni merci e gallerie obsolete) in linea di pianura aumentando la sicurezza e la logistica. Si dimezzerebbero i tempi di percorrenza per passeggeri e raddoppieranno i quantitativi di merce trasportata con treni lunghi fino a 750 metri. In questo modo si prevede una riduzione di traffico su gomma pari a 600mila camion. L’attuale linea intercetta solo il 7% del traffico di merci perché è fuori mercato. La nuova linea coinvolgerebbe più merci su ferro. Il progetto interessa 112 comuni tra Francia e Italia. Gli 87 francesi e la grande maggioranza di quelli italiani non si sono opposti all’opera. I comuni contrari sono una dozzina e tra essi solo 2 interessati dalla realizzazione di tratti in superficie. Dal punto di vista economico, si lavora su un asse d’interscambio commerciale pari al 34,4% del totale tra Italia e Ue. Inoltre, questo valico sarebbe il baricentrico per la macroregione europea Alp-Med (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Rhone Alpes e Paca) valutato potenzialmente per circa 500 mld/anno di Pil.

I contro della Tav

Perché il tratto Torino-Lione non dovrebbe essere compiuto? L’opera non sarebbe giustificata da ragionevoli previsioni di traffico merci e passeggeri. Il segmento Italia-Francia esiste già ed è costituito dall’autostrada del Frejus (A32), più la ferrovia Torino-Modane ammodernata nel dicembre 2010. La Tgv per Parigi viaggia sulla vecchia linea. Per Lione c’è un traffico passeggeri così basso che ha portato nel 2004 alla soppressione dei treni. Secondo i monitoraggi del Dipartimento Federale dei Trasporti svizzero le quantità di merci scambiate attraverso i valichi alpini è in costante calo. Dal punto di vista economico, i costi di costruzione sono molto elevati e in Italia molto superiori che all’estero. Il rapporto costi/benefici sarebbe in passivo per molti anni (40 secondo uno studio francese). Inoltre i comuni della Val di Susa lamentano una sostanziale superficialità nella valutazione dell’impatto ambientale non tanto per l’opera in sé ma per la sostenibilità ambientale ed energetica dei consumi e per gli inquinamenti prodotti durante la costruzione. La Tav si aggiungerebbe a infrastrutture operanti sul territorio (A32, la ferrovia internazionale storica, le statali verso i valichi del Monginevro e del Moncenisio) danneggiando le poche zone pianeggianti. Tunnel ed interramenti andrebbero ad intaccare l’equilibrio idro-geologico con danni irreversibili alle sorgenti, alle colture e ai boschi. Altri danni sarebbero arrecati dai cantieri che rimarrebbero insediati sul territorio ben oltre i 10 anni previsti. Non ultimo, un dubbio ricorre nelle discussioni sulla Tav in Val di Susa non sempre messo in evidenza dai cronisti. Facendo riferimento a documenti pubblici su progetti nucleari sotto il Frejus (costruzione di un laboratorio nucleare francese, ampliamento del laboratorio di Modane), lo scavo giustificato con un’opera Tav, nella sostanza favorirebbe l’ampliamento dell’impianto nucleare francese gravando sulla parte di pendenza verso l’Italia (eventuali rischi di infiltrazioni colpirebbero soprattutto il versante di Torino). Basta fare una ricerca piuttosto semplice per chiarire meglio il rischio.

Tap

E’ un metanodotto e fa parte del Corridoio Meridionale del Gas (così come rubricato dalla Ue). Il segmento della discordia è parte di un progetto più ampio lungo quasi 4mila chilometri. Inizia al confine tra Grecia e Turchia dove il gasdotto si collega al Trans Anatolian Pipeline (Tanap) per poi collegarsi ulteriormente al South Caucasus Pipeline che attraversa Georgia e Azerbaijan. Arriva in Italia dal Mar Adriatico dove si connette alla rete nazionale di Snam. Il tracciato italiano sulla terra ferma è lungo 8 chilometri per una larghezza massima della pista dei lavori di 26 metri. Parte da San Foca per arrivare a Melendugno (entrambe località del Salento) dove è stata prevista la costruzione del Terminale di Ricezione. Da Melendugno Snam (e non Tap) dovrà realizzare l’allaccio fino dal Terminale di Ricezione alla rete nazionale di Snam a Mesagne.

I pro del Tap

Secondo quanto esplicitamente dichiarato da Tap il gasdotto è necessario per decarbonizzare la Puglia apportando un aumento di produzione di energia meno inquinante rispetto a quella elettrica. Per quanto riguarda il parere della Ue, il Corridoio Meridionale è di importanza strategica per liberare il continente dalla dipendenza dall’approvvigionamento di gas proveniente da Paesi considerati “poco stabili”. Riguardo il fabbisogno del nostro Paese, attualmente è pari a 70 miliardi di metri cubi di gas all’anno, di cui 65 arrivano dalle importazioni (Algeria e Russia). Tap consentirà di aumentare di 9 miliardi di metri cubi la capacità massima di importazione (che è di 130 mld di metri cubi) delle attuali linee di rifornimento. Allo stato attuale (analizzando il fabbisogno attuale di gas) non sarebbe necessario aumentare la capacità di importazione perché importiamo senza alcun problema quello di cui il Paese necessita. Tuttavia, correttamente, dobbiamo dire che questo vale per lo stato attuale e non possiamo saperlo per il futuro, inoltre non è ancora sufficientemente chiaro quanto potrebbe incidere sul fabbisogno l’abbandono dell’utilizzo del carbone nelle centrali elettriche cui mira il progetto del Tap.

I contro del Tap

I movimenti No Tap si oppongono all’opera poiché i gasdotti già in uso non sono utilizzati al 100%, ma solo al 60% delle loro potenzialità, perché il gas che arriva è più che sufficiente. Riguardo l’affrancamento dal gas russo, sempre secondo il comitato No Tap, non è vero che il gasdotto renderà il Paese autonomo perché gli stessi russi fanno parte del progetto. Chiarisce il movimento No Tap che il Country Manager di Tap Elia ha dichiarato testualmente: “Azero o russo l’importante che il Tap trasporti gas”. La stampa estera riporta che Gazprom (la più grande compagnia russa) è molto interessata al Tanap e di conseguenza al Tap, per far arrivare il suo gas in Europa. Gli assetti societari, i cambi di dirigenze nelle alte sfere e i movimenti borsistici, sono la chiave di lettura per capire quanto, in realtà, i russi siano vicini agli italiani di Snam e ai britannici di Bp. Quindi i russi, nell’affare Tap ci sono, come ci sono gli statunitensi, ai quali potrebbe servire quel gas per riempire i propri siti di stoccaggio situati in Emilia. Il costo della bolletta non avrà alcun vantaggio per l’Italia, probabilmente accadrà il contrario nel senso che aumenteranno i costi fissi (impianti e trasporto). La destinazione del gas trasportato da Tap è quella degli Hub del gas in Austria e/o a siti di stoccaggio di Snam (Snam partecipa, con una quota del 20%, al consorzio Tap). Inoltre, oltre ogni ragionevole iperbole ideologica per giustificare l’opera, la realtà è che il prezzo del gas è ancora determinato dal valore del barile di greggio. E' comunque doveroso sottolineare che per il Tap non ci sono sprechi di soldi pubblici, l’opera è realizzata completamente con contribuiti privati (all’azionariato di Tap partecipano Socar, Snam, BP, Fluxys, Enagás ed Axpo) e ci sono tutti i permessi e la regolarità di tutte le procedure di posa delle tubazioni. Tap pagherà al Comune di Melendugno 500mila euro l’anno di tasse per tutta la durata della concessione in cambio del permesso a far passare il gasdotto sul suo territorio.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it