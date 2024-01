Una Supercoppa per quattro: più squadre, più soldi

Il fascino della prima volta, perché la Supercoppa Italiana sbarca di nuovo in Arabia Saudita, ma stavolta con un nuovo format già adottato da molti anni in Spagna. Non più finale secca tra la squadra campione d’Italia e la vincente della Coppa Italia. A loro, la Lega ha deciso di aggiungere la seconda classifica in campionato e l’altra finalista di Coppa Italia. Quindi, a contendersi il trofeo, saranno il Napoli Campione d’Italia, l’Inter vincitrice della Coppa Italia e la Fiorentina altra finalista, e la Lazio che ha chiuso la stagione passata al secondo posto.

L’Inter parte in pole per provare a bissare il successo del gennaio scorso quando conquistò il trofeo battendo il Milan per 3-0. Occhio al Napoli. Lo scudetto conquistato dalla squadra di Luciano Spalletti, gli Azzurri, balbuzienti in questo inizio di stagione, provano a rialzare la testa, provando a portare a casa un altro trofeo. Le altre due squadre qualificate, sono la Fiorentina, l’altra finalista di Coppa Italia, battuta dall’Inter all’Olimpico, e la Lazio che ha chiuso seconda dietro al Napoli la passata stagione.

Montepremi più ricco

Se da una parte raddoppiano le partecipanti, dall’altra viene addirittura triplicato il montepremi. Si passa dai 7 milioni e mezzo totali dello scorso anno, ai 23 di questa edizione. Le due squadre eliminate in semifinale, porteranno a casa 1,6 milioni di euro a testa, alla finalista che uscirà sconfitta, andranno 5 milioni di euro, mentre chi alzerà il trofeo, vincerà 8 milioni di euro.

È la 35esima edizione

Finora sono state giocate 35 edizioni della Supercoppa italiana: in testa per numero di vittorie, c’è la Juventus che ne ha vinte 9, seguita da Milan e Inter con 7 vittorie a testa, mentre la Lazio ne ha vinte 5. L’ultima edizione risale allo scorso anno, sempre a gennaio, quando allo Stadio internazionale Re Fahd dei Riyadh, l’Inter ha bissato il successo dell’anno prima, battendo nel derby il Milan per 3-0, per effetto delle reti messe a segno da Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. Come detto, favorita numero uno, è proprio l’Inter che punta senza mezzi termini a portare a casa la terza Supercoppa di fila.

Calendario

La Lega calcio di serie A ha ufficializzato il calendario: apertura domani 18 gennaio alle ore 20 italiane con Napoli-Fiorentina. Il giorno seguente, allo stesso orario, scenderanno in campo Inter e Lazio. La finale è in programma il 22 gennaio sempre con inizio alle ore 20. Tutte le partite si giocheranno Al-Awwal Park Stadium di Riyadh.