LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019, 00:02, IN TERRIS

Perché non moriremo di debito

LUCA LIPPI

L'

uomo si è dotato del denaro non per sopprimere altri uomini o per generare forme di guerra alternative a quelle storicamente note. La moneta è nata per favorire lo scambio di merci. Il sistema finanziario ormai sta usando il denaro per sottomettere l’umanità, più nel dettaglio le classi medie e quelle meno fortunate. I soldi sono diventati essi stessi una merce, questa è l’anomalia determinatasi con la perdita di sovranità degli stati. La moneta diventa merce perché finalizzata all’esercizio del prestito. La vulgata politica afferma con sempre maggiore protervia che il popolo sta morendo di debito e usano questo grimaldello per creare opposizione senza, nella sostanza, proporre nessuna soluzione adeguata all’abbassamento dello stesso. Tanto è vero poiché tutti i governi, dal 2011 ai giorni nostri, nonostante le varie manovre (anche quelle lacrime e sangue) non hanno mai neanche rallentato la corsa del nostro debito pubblico.

Il nostro Paese, ma non solo l’Italia, sta morendo di interessi perché il denaro è diventato proprietà privata. L’Italia ha un avanzo primario invidiabile nonostante la sventurata gestione della cosa pubblica, tuttavia siamo additati come un Paese povero destinato a diventare sempre più povero. I servizi sono sempre meno e quelli rimasti non sono adeguati al sempre maggiore prelievo fiscale perpetrato ai danni dei cittadini. Questo accade perché dalle casse statali fuoriescono annualmente 80 miliardi di euro solo per pagare gli interessi di un debito di cui non si conosce la provenienza. Per essere chiari, è ignoto stabilire se il debito è stato creato per il lavoro oppure se è un emolumento usuraio puro.

Chi ci fornisce la copertura finanziaria ha mai posseduto un titolo legalmente riconosciuto per dimostrare il possesso del denaro che elargisce? In sostanza le domande fondamentali nell’era dell’Euro sono: i soldi in prestito sono frutto di un lavoro? Il proprietario legittimo di questi soldi chi è? I proprietari della moneta sono i banchieri che la creano dal nulla. Se alla nascita della moneta, il sistema universalmente riconosciuto prevedeva che i banchieri battessero moneta a fronte di riserve (oro, merci o altre valute) comunque accumulate col lavoro, oggi le banche centrali creano denaro politico, non più garantito da riserve perché i Paesi che comprano questo denaro hanno ceduto la loro sovranità. Accertato questo, con la politica ogni anno la burocrazia finanziaria ci espropria di interessi e quindi di ricchezza facendo chiaramente comprendere che questo è il solo scopo della sua funzione del debito.

Se noi riuscissimo a mettere in circolo (economia reale) 80 miliardi di euro l’anno, avremmo sufficiente ricchezza per garantire servizi per tutti, il lavoro e soprattutto la possibilità di lavorare meno guadagnando la vita. Invece lavoriamo sempre di più, sottopagati, produciamo beni e servizi generando un reddito destinato a pagare interessi su un debito che inevitabilmente continua a crescere perché il reddito prodotto non è sufficiente a comprare il denaro necessario a far girare la macchina statale. I popoli vivono tutta una vita per pagare interessi su un denaro che non ha alcun valore perché non accettato dalla collettività all’origine, un denaro che non ha alcun valore patrimoniale perché non è prodotto dalla medesima collettività. Per fare un esempio chiarificatore, se un banchiere decidesse di battere moneta su un’isola deserta, il suo denaro non avrebbe valore perché non esisterebbe una collettività per valorizzarlo.

Il paradosso è che questa guerra finanziaria esplosa con la complicità della politica non è destinata a finire perché "il creditore" non vorrà mai la morte del debitore per due motivi; il primo perché l’ultimo è l’unica fonte di reddito dell’usuraio, il secondo motivo perché l’usuraio non crea denaro col lavoro ma con gli interessi. Tutto questo ci sta portando lentamente alla condizione della Grecia e la colpa non è nostra, giacché producendo decine di miliardi per pagare interessi saremmo stati in grado di sostenerci da soli con ottimi risultati.

In conclusione, la politica ci obbliga a rimanere in "questa" Europa finanziarizzata, ci facciamo scrivere le manovre finanziarie da Bruxelles, sottoscriviamo direttive che penalizzano le nostre aziende e per colpa di Francia e Germania ci dobbiamo anche sobbarcare i dazi statunitensi e i danni derivanti da quelli imposti alla Russia. Schiacciare il debitore è l’unico scopo di una Ue che non può durare troppo a lungo.