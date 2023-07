Giovani e dipendenza dalle nuove tecnologie: come aiutarli

L’uso massiccio e incontrollato di dispositivi elettronici connessi a Internet, come dimostrato da diversi studi, provoca diverse conseguenze psicologiche e sociali, tra cui ad esempio: disturbi dell’alimentazione, problemi legati al sonno e comportamenti antisociali, fino a giungere ad una vera e propria forma di dipendenza. I dati evidenziati da uno studio dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, condotto su ottomila ragazzi, mostrano come sei adolescenti su dieci dichiarano di non poter più fare a meno dell’app di messagistica istantanea, il 99% lo utilizza ogni giorno, il 70% chatta in maniera compulsiva, sei teenager su dieci dichiarano di rimanere spesso svegli – quattro su dieci anche nella fascia dei preadolescenti – sei su dieci sono di sesso femminile. Inoltre, l’80% dei teenager sono terrorizzati all’idea che il telefono si possa scaricare o che possa restare senza connessione – dando vita a quella che viene definita nomofobia – e, di questi, sei/sette su dieci sono femmine. Questi dati ci dicono che, la massiccia presenza delle nuove tecnologie nella vita dei ragazzi – ma anche degli adulti – pone nuovi e talvolta inquietanti interrogativi insiti nella dicotomia tra reale e virtuale, tra sentimenti privati ed intimità esibite. Le linee di confine nell’utilizzo di questi strumenti non sono chiare e i ragazzi spesso si muovono nelle grigie zone di mezzo, tra un uso “positivo” ed il rischio di “dipendenza”.

I genitori quindi, per evitare l’insorgere di problematiche legate alla dipendenza di questi dispositivi, devono fornire ai loro figli gli strumenti necessari per utilizzarli in maniera corretta. Se si agisce in questo modo, bambini e ragazzi, seppur contrariati per qualche limitazione, sapranno apprezzare con il tempo questo tipo di atteggiamento che, dal punto di vista educativo, è il più adeguato. Così facendo, comprenderanno il reale significato che si cela dietro i limiti loro imposti e si sentiranno maggiormente responsabilizzati e motivati ad un utilizzo consapevole di questi strumenti tecnologici.