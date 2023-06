Il fil rouge che collega i diritti delle donne e la lotta alla desertificazione

La giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1995. In particolare, quest’anno, il tema globale della giornata, dal titolo “Her Land. Her rights” è la tutela dei diritti delle donne sulla Terra, quale elemento imprescindibile per il raggiungimento delle finalità globali evidenziate nella Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione, che ha evidenziato il suo impegno per l’uguaglianza di genere in stretta connessione alla neutralità del degrado del suolo da raggiungersi auspicabilmente entro il 2030.

I temi di questa giornata fanno parte della mission di Acli Terra fin dalla sua fondazione agli albori della Repubblica. In questo periodo storico è in atto un cambiamento del clima che alterna frequenti periodi di siccità a forti precipitazioni e, in conseguenza di ciò, attraverso diverse azioni, stiamo sostenendo gli agricoltori e i pescatori che, con il loro lavoro quotidiano, rappresentano il primo baluardo per la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. L’impegno della nostra organizzazione per la tutela delle eccellenze del mondo agricolo, dell’allevamento e delle marinerie italiane è massimo. A riprova di ciò, nell’ottica di tutelare l’ambiente a seguito dei mutamenti del clima, esaltare l’opera quotidiana delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto agricolo e, nel contempo, evidenziare le unicità della nostra filiera agroalimentare, abbiamo dato inizio alla campagna “Colture & Culture”. Questa iniziativa, dipanandosi su tutti i territori del nostro paese, unirà in un fantastico connubio la cultura umanistica tipica di tutto il Mar Mediterraneo di cui l’Italia è il principale attore, insieme alla valorizzazione del cibo e della sostenibilità ambientale. In questo modo, coltura e cultura, in una sinergia inedita, potranno salvaguardare il pianeta.