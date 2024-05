Le api: tassello fondamentale per lo sviluppo della biodiversità

Le api rappresentano un fattore decisivo, non solamente per la salvaguardia dell’ecosistema nella sua interezza, ma anche per la crescita e lo sviluppo della biodiversità e, di conseguenza, della salvaguardia dell’intero sviluppo agricolo. In particolare, il settore dell’apicoltura in Italia, a causa dell’importazione di miele estero, extra Ue, di bassa qualità, si trova in forte difficoltà. Diverse analisi hanno determinato che, in alcuni casi, il prodotto importato, in special modo dalla Cina, non ha le caratteristiche che dovrebbe avere e, quindi, non è conforme alle regole comunitarie a causa dell’utilizzo di zuccheri e succhi estratti di riso non provenienti dal ciclo naturale delle api. Tutto ciò, oltre a mettere sul mercato un prodotto non conforme, mette in forte difficoltà le attività produttive del nostro Paese, provocando la chiusura di molte di queste.

L’apicoltura italiana deve essere tutelata. Non solamente contrastando i raggiri e le truffe per aiutare i nostri apicoltori, ma anche preservando le api che, con la loro opera di impollinazione, permettono all’agricoltura di continuare a svilupparsi e a svolgere il proprio compito. Il nostro Paese, quindi, deve difendere la nostra capacità di produrre e, allo stesso tempo, di svolgere un ruolo determinante per la salvaguardia dell’ecosistema. È quindi importante che vengano effettuati adeguati controlli sul miele importato, sia in Europa che in Italia.