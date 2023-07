Anziani e caldo: offrire non solo refrigerio, ma anche compagnia

Il calore umano come rimedio contro il caldo di queste settimane, con le temperature che, secondo le previsioni meteo, in questi giorni possono arrivare ai 40 gradi. Per le persone anziane il caldo opprimente può rappresentare una fonte di disagi e problemi, soprattutto per chi è solo. Occorre quindi capire come tutelare e proteggere i più fragili dall’ondata di calura. Come detto anche in precedenti occasioni, è consigliabile per gli anziani cercare un po’ di refrigerio nei supermercati, infatti alcuni nel tempo si sono attrezzati con dei punti di appoggio per queste persone. La soluzione migliore resta però quella di uno spazio che offra, oltre a qualche comodità, la compagnia.

Nei centri anziani, presenti in molte grandi città, queste persone trovano ambienti accoglienti dove poter usufruire del fresco dei condizionatori, beni che possono rappresentare una spesa rilevante per chi non ha un forte potere d’acquisto, e comunicare con gli altri.

Un’altra risposta al problema è la solidarietà, la disponibilità a dedicare loro del tempo. Si possono, per esempio, ospitare persone anziane in casa per qualche ora. Ma si possono anche ripensare gli incontri in luoghi deputati come le parrocchie e gli oratori. Si tratta di posti di comunità dove è possibile lo scambio intergenerazionale, dove si possono svolgere anche attività come dibattiti su libri, film, dove si può conversare e si possono ascoltare storie. Inoltre, ogni condominio potrebbe optare per una “biblioteca” interna dove raccogliere libri da far utilizzare gratuitamente a chi non se li può permettere.