Nelle aree interne, tra dirupi scoscesi, borghi isolati e luoghi incantati che i latini avrebbero definito locus amoenus, ossia un luogo di bellezza ineguagliabile e rigogliosa dove lo spirito umano e la natura si ritrovano in perfetta armonia, si cela l’agricoltura eroica, uno dei tesori delle zone rurali dell’Italia. Il termine agricoltura eroica indica le coltivazioni effettuate su terreni con notevoli pendenze e con poca meccanizzazione. Questo tipo di agricoltura, nonostante le molte difficoltà quotidiane, è un presidio ambientale e sociale di inestimabile valore, che assicura la sopravvivenza di produzioni agroalimentari vitali per i territori di radicamento e di specie animali in pericolo di estinzione.

Gli agricoltori eroici, con la loro opera quotidiana, sono fedeli sentinelle dell’ambiente, permettendo uno sviluppo armonioso e rispettoso degli ecosistemi nonché la nascita di un turismo lento che consente di valorizzare al meglio le bellezze naturali dei diversi territori con le loro peculiarità paesaggistiche e agroalimentari. La loro azione quindi, in vista di un futuro sempre più ecosostenibile, deve essere ulteriormente salvaguardata attraverso una legge ad hoc che possa permettere di rilanciare questa nobile professione ed anche il turismo nelle aree interne. Acli Terra, come sempre, fin dalla sua fondazione, è in prima linea per sostenere questo patrimonio di tradizioni ed eccellenze agroalimentari con ogni mezzo. Potremo vivere un avvenire migliore solo tutelando le nostre radici e il nostro passato.