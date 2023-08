Al via il Festival di Venezia: 11 film finanziati dalla Ue

Ben 11 film e progetti finanziati dall’Ue sono stati candidati ai premi dell’80/a edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che inizia oggi. Tra questi, Comandante di Edoardo De Angelis e Io Capitano di Matteo Garrone.

Undici film e progetti finanziati dall’Ue sono stati candidati ai premi dell’80/a edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che inizia oggi. Altri due film finanziati dall’Ue saranno proiettati al festival. Lo rende noto la Commissione europea. The Promised Land (Bastarden) di Nikolaj Arcel, Dogman di Luc Besson, Comandante di Edoardo De Angelis e Io Capitano di Matteo Garrone sono entrati nella rosa del concorso ufficiale con la possibilità di aggiudicarsi il Leone d’Oro. Paradise is burning (Paradiset Brinner) di Mika Gustafson, Heartless (Sem Coraçao) di Nara Normande Tião e City of the Wind (Ser Ser Salhi) di Lkhagvadulam Purev-Ochir sono nella rosa dei candidati al concorso Orizzonti. Altri quattro progetti che hanno ricevuto finanziamenti europei sono stati selezionati nell’ambito della sezione Venice Immersive e delle Giornate degli Autori (ex Giornate degli Autori). Queste opere, sostenute dalla sezione Media del programma Europa Creativa, sono state coprodotte da team altamente internazionali provenienti da diversi Paesi dell’Ue. La Commissione europea ospiterà inoltre una tavola rotonda sulla proprietà intellettuale in un mondo transmediale con il Venice Production Bridge e il programma Media organizzerà un dibattito sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla produzione e sui flussi di lavoro creativi.

Le componenti della commissione femminicidio saranno presenti al festival del Cinema di Venezia nella data dell’8 settembre. “So che l’8 andremo a Venezia, ci hanno dedicato un red carpet proprio per il femminicidio e per far capire quanto sia importante per l’Italia anche a livello internazionale. Insieme alla presidente Semenzato cercheremo di capire come mettere un freno a tutto questo”, ha dichiarato Rita Della Chiesa (Fi), mentre Cecilia D’Elia del Pd ha detto che saranno “a Venezia per dire cose politiche, è un’iniziativa della presidente a cui abbiamo aderito”.

“L’evento veneziano sarà l’8 e il 9 settembre. Il primo giorno ci sarà una conferenza stampa alle 12 e 30 all’Excelsior con tutte le istituzioni del territorio, in serata ci sarà un red carpet dell’associazione Dire a cui parteciperanno tutti quelli della commissione. Il 9 visiteremo i centri antiviolenza di Venezia”. Lo ha detto Martina Semenzano, presidente della commissione femminicidio, al termine della riunione a palazzo San macuto. “Sarà un lavoro corale, il tema riguarda i territori, saranno coinvolte le forze dell’ordine e i musei. C’è un simposio per far vedere che la commissione è attiva sia fuori che dentro il palazzo”, ha concluso.

Fonte: Ansa