Tunisia: la Guardia Costiera recupera 13 corpi di migranti in mare

La Guardia costiera tunisina ha recuperato i corpi di 13 migranti vittime di un naufragio al largo di Sfax. Sono circa 600 i migranti, compresi i bambini, recuperati nei giorni scorsi al confine tra Tunisia e Libia.

Tunisia: Guardia costiera recupera 13 corpi di migranti

La Guardia costiera tunisina ha recuperato ieri i corpi di 13 migranti vittime di un naufragio al largo di Sfax, città dove la scorsa settimana sono scoppiati violenti scontri tra migranti e residenti. “La scorsa notte, unità affiliate alla regione marittima di Sfax hanno sventato un tentativo di attraversamento illegale e salvato 25 migranti subsahariani, ma sono stati recuperati anche 13 corpi”, si legge in un comunicato della Guardia nazionale di Tunisi. Sfax è la seconda città della Tunisia e principale punto di partenza per i migranti che cercano di raggiungere le coste italiane.

Tunisia : 630 migranti salvati da Mezzaluna Rossa

Sono circa 600 i migranti, compresi i bambini, recuperati lunedì scorso al confine tra Tunisia e Libia che si trovano ora al sicuro, ma piccoli gruppi rimangono bloccati in questa zona desertica e in un’altra vicino al confine algerino, secondo ong e testimonianze.

A seguito degli scontri tra subsahariani e locali, che hanno causato la morte di un cittadino tunisino il 3 luglio, centinaia di migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana sono stati cacciati da Sfax e prelevati dalle autorità, secondo le Ong, in aree inospitali vicino alla Libia a est e all’Algeria a ovest. Abdellatif Chabou, presidente di Mezzaluna Rossa tunisina, che è autorizzata a raggiungere e portare aiuto a centinaia di migranti acqua e cibo in una zona militarizzata di Ras Jedir, al confine con la Libia, ha detto che sono “630 in totale” quelli portati al sicuro tra domenica e lunedì, un numero che potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi giorni. Alcuni sono stati ospitati in un liceo di Ben Guerdane, 40 km a ovest di Ras Jedir, altri due sono a Médenine e Tataouine, più a sud. Provenivano da diversi luoghi, un gruppo dalla Tunisia e un altro dalla Libia”, ha assicurato Chabou.

La Mezzaluna Rossa distribuisce loro i pasti e ha portato da Tunisi 400 materassi per attrezzare le scuole dove sono stati ricevuti. Le Ong sono preoccupate anche per la sorte di decine di altri migranti – tra i 150 ei 200 second Hrw – sparsi lungo il confine occidentale con l’Algeria. Un portavoce giudiziario ha annunciato la morte nei giorni scorsi di due subsahariani nel deserto di Hazoua, 600 km a sud di Tunisi.