Tokyo: la Borsa apre in ribasso

La Borsa di Tokyo, in seguito alla contrazione del mercato statunitense, ha aperto la seduta in ribasso. Lo yen, sul fronte valutario, è in una fase di indebolimento.

L’apertura in ribasso

La Borsa di Tokyo inizia l’ultima seduta della settimana in ribasso, seguendo la contrazione del mercato azionario Usa dopo le indicazioni della Fed sulla possibile necessità di un’ulteriore stretta monetaria per contenere la crescita dell’inflazione. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,62% a quota 32.444,93, cedendo 101 punti. Sul fronte valutario va avanti la fase di indebolimento dello yen, sul dollaro a 151,30 e sull’euro a 161,30.

Fonte: Ansa