Le previsioni meteo per i prossimi giorni: a Terni è quasi primavera

Stando alle centraline del Centro funzionale della Protezione civile, con 17,8 gradi Terni è la città umbra più calda in questo mese di dicembre caratterizzato da temperature più primaverili che invernali. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni. GIOVEDI’ 14 DICEMBRE: Nord: Pressione in aumento sulle nostre regioni e così la giornata trascorrerà con un cielo sereno in montagna e coperto in pianura. Centro: La giornata trascorrerà con un tempo spesso instabile con precipitazioni sparse, anche temporalesche e nevose sui rilievi sopra i 1400 m. Sud: Tempo che peggiora su rovesci o temporali sparsi su molte regioni. Neve oltre i 1600 metri. Venti di Maestrale e calo termico.

VENERDI’ 15 DICEMBRE: Nord: Pressione in graduale aumento. Isolate foschie o nebbie sulle zone di pianura, soleggiato altrove. Venti deboli di Tramontana. Centro: Pressione non così salda. Affluiscono venti gelidi nordorientali, tempo instabile sui settori adriatici; soleggiato altrove. Sud: Giornata a tratti instabile su Calabria, Puglia e Sicilia settentrionale, nubi irregolari sul resto delle regioni. Venti di Tramontana.

SABATO 16 DICEMBRE: Nord: La pressione è in deciso aumento pertanto la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e nebbie in pianura. Clima più freddo. Centro: Giornata un po’ instabile sui rilievi con neve debole fino in collina, nubi sparse sulle Adriatiche e cielo sereno altrove. Freddo. Sud: Venti freddi nordorientali. Giornata un po’ instabile sulla Sicilia tirrenica e con un cielo irregolarmente nuvoloso altrove. Calo termico.

A Terni sfiorati i 18 gradi, temperature quasi primaverili

Con 17,8 gradi Terni è la città umbra più calda in questo mese di dicembre caratterizzato da temperature più primaverili che invernali. Stando alle centraline del Centro funzionale della Protezione civile, i 17 gradi sono stati comunque raggiunti in varie località, tra cui Bastia Umbra e la zona di Todi. A Perugia il termometro si è fermato a tra i 15 e i 16 gradi, temperatura praticamente registrata in gran parte della regione.

Temperature che sono, per l’Umbria, praticamente il doppio delle medie del periodo: a dicembre le massime in Umbria si attestano attorno ai nove gradi, due le minime. Invece ora anche le più basse non scendono sotto i 10 gradi, fatta eccezione per le località appenniniche. Sul fronte delle previsioni meteorologiche dal Centro funzionale si annunciano, per giovedì piogge e neve sopra i 1.200 metri di quota con un calo delle temperature. Meteo in miglioramento nella giornata di venerdì.