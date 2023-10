Forti piogge in Liguria, è allerta per i livelli dei torrenti

A causa delle forti precipitazioni avvenute durante la notte in Liguria, il livello di alcuni corsi d'acqua si è alzato fino a destare preoccupazione

E’ allerta arancione in Liguria a causa delle forti precipitazioni che stanno facendo salire i livelli dei torrenti e dei venti che hanno sradicato degli alberi.

Pioggia e vento forte in Liguria, si alzano livelli torrenti

Forti precipitazioni durante la notte in Liguria, in allerta arancione per temporali da ieri sera alle 22, hanno interessato soprattutto l’Imperiese e l’entroterra di Savona con cumulate orarie fino 41,8 millimetri. Il livello di alcuni corsi d’acqua si è alzato fino al livello di attenzione.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel Chiavarese per la caduta di alcuni grossi alberi a causa del forte vento che nelle ultime ore ha toccato i 150 chilometri orari sulle alture di Ronco Scrivia, 124 a Casoni di Suvero, 120 sulle alture di Sori. Le condizioni meteo potrebbero peggiorare con l’ingresso del fronte della perturbazione previsto per la mattinata.

Maltempo in Liguria, atteso il fronte della perturbazione

“Il fronte della perturbazione deve ancora passare e percorrerà tutta la regione. È già piovuto tanto senza particolari criticità ma il cuore della perturbazione deve ancora arrivare e la attendiamo per le 12 circa. Vediamo quanto tempo ci metterà a passare”. Lo ha detto l’assessore alla Protezione civile della Liguria Giacomo Giampedrone che ha trascorso la notte nella sala operativa con gli esperti di Arpal e i vigili del fuoco. “Le temperature sono alte – ha detto – ma questo fa parte della perturbazione. È l’unico dato che non ci preoccupa particolarmente” come invece preoccupa il mare, “che sta ulteriormente crescendo aumentando il pericolo di forti mareggiate”.

Fonte: Ansa