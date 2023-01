Naufragio in Tunisia si cercano 13 dispersi, sventate tre partenze

La Guardia costiera tunisina ha bloccato tre operazioni di migrazione irregolare soccorrendo in mare in totale 119 persone

La Guardia costiera tunisina ha bloccato nella notte tra il 28 e il 29 gennaio tre operazioni di migrazione irregolare a partire dalle coste delle isole Kerkennah e di Mahdia, soccorrendo in mare in totale 119 persone a bordo di imbarcazioni in difficoltà. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi in una nota, precisando che tutti i migranti sono di vari paesi sub-sahariani e che sono stati segnalati alla magistratura.

Migranti: naufragio in Tunisia, si cercano 13 dispersi

Guardia costiera tunisina ha tratto in salvo nella notte tra il 28 e il 29 gennaio 24 migranti subsahariani a bordo di un’imbarcazione colata a picco nel tratto di mare davanti alle coste di Louata, nel governatorato di Sfax. Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi in una nota, precisando che 13 migranti risultano ancora dispersi e che proseguono le loro ricerche. Secondo la stessa fonte le persone soccorse, hanno dichiarato di essere originarie di vari paesi sub-sahariani.

Elezioni, bassa affluenza per rinnovo Parlamento

Come al primo turno, è stata bassa ieri l’affluenza al ballottaggio per eleggere i rappresentanti del nuovo Parlamento tunisino – privo di reali poteri – nel sistema ultra presidenziale voluto dal capo dello Stato, Kais Saied.

Solo l’ 11,15 % dei votanti si è recato alle urne, secondo quanto dichiarato dal portavoce dell’Alta autorità indipendente per le elezioni (Isie), Mohamed Tlili Mansri. Si è votato con il sistema maggioritario secco nei 131 collegi uninominali nei quali al primo turno non si era riuscito ad eleggere un candidato, in un clima di disinteresse generale dei tunisini per la politica e crescenti difficoltà economiche.

Alla chiusura dei seggi alle 18, l’affluenza alle urne al secondo turno delle elezioni legislative tunisine è stata dell’11,15%. Lo ha annunciato il portavoce dell’Alta autorità indipendente per le elezioni (Isie), Mohamed Tlili Mansri, secondo quanto riporta la radio locale Mosaique Fm, precisando che su un totale di 7.853.447 elettori registrati, hanno votato in 860.000. Non sono previsti exit poll. I risultati preliminari ufficiali verranno annunciati il primo febbraio. Al primo turno il 17 dicembre scorso il tasso di affluenza era stato dell’11,2%.

Fonte: Ansa