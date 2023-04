Napoli, la GdF sequestra 1,3 tonnellate di sigarette di contrabbando

Il valore di mercato del tabacco ritrovato in un deposito clandestino è pari a 200 mila euro

I militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Napoli hanno sequestrato oltre 1,3 tonnellate di sigarette di contrabbando.

Il sequestro

Oltre 1,3 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli in un capannone, utilizzato come deposito clandestino, individuato a Boscoreale, in provincia di Napoli.

I controlli

L’attenzione dei finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Napoli, che stavano monitorando l’area oplontina, è stata attirata da due persone intente a caricare scatole di cartone su due automezzi nel piazzale antistante un fabbricato. I controlli hanno così consentito di scoprire che quelle scatole contenevano sigarette e che nel capannone ce ne erano per un valore di mercato pari a circa 200mila euro. Le due persone intente a caricare gli automezzi, entrambi di Torre Annunziata e con precedenti specifici per fatti di contrabbando, sono stati arrestati e messi ai domiciliari e giudicati con il rito per direttissima.

Fonte: Ansa