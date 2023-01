Lamezia Terme, morto un operaio in un’officina

Un operaio di cinquantaquattro anni ha perso la vita a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, dopo essere rimasto schiacciato sotto un camion mentre lavorava in un’autofficina.

L’incidente e i soccorsi

Secondo quanto è emerso dai primi accertamenti compiuti dai Carabinieri, l’uomo è rimasto schiacciato sotto un camion mentre stava effettuando una riparazione. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con un’ambulanza ma, viste le condizioni in cui versava il ferito, è stato richiesto in supporto un elisoccorso. Poco dopo, l’operaio è deceduto mentre veniva portato, a bordo dell’elicottero, all’ospedale di Catanzaro. Sul luogo della tragedia sono intervenuti rispettivamente i Carabinieri, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e Polizia Locale per quanto di competenza.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri mirano a ricostruire la dinamica di quanto è accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Sul posto, per il coordinamento dell’attività investigativa, è presente il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lamezia Terme.

Fonte: Ansa