J&J condannata a 8 miliardi di risarcimento

Un uomo si è malato di ginecomastia dopo aver usato l'antipsicotico Risperdal

na giuria di Philadelphia ha ordinato a Johnson & Johnson di pagare 8 miliardi di dollari di danni a un uomo che ha usato il farmaco antipsicotico Risperdal da bambino: gli ha causato una ginecomastia, ovvero un ingrossamento delle mammelle. Si tratta della sanzione più pesante finora imposta alla multinazionale farmaceutica Usa nelle oltre 13.000 azione legali avanzate sul Risperdal. Il risperidone è un farmaco antipsicotico (o neurolettico) di seconda generazione (antipsicotico atipico), sviluppato dall'azienda farmaceutica belga Janssen Pharmaceutica. Negli USA è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) nel 1993 per il trattamento della schizofrenia, oltre che per la mania bipolare e la psicosi in generale. Nelle cause Johnson & Johnson è accusata di essere consapevole dei rischi ma di non aver messo adeguatamente in guardia medici e pazienti.

Talco

La Johnson & Johnson è una società farmaceutica multinazionale statunitense che produce farmaci, apparecchiature mediche e prodotti per la cura personale e l'automedicazione dal 1886. I suoi prodotti sono venduti in 175 diversi Paesi nel mondo. Nel febbraio 2016, a J&J è stato ordinato di pagare $ 72 milioni di danni alla famiglia di Jacqueline Fox, una donna di 62 anni che è morta di cancro alle ovaie nel 2015: la società ha dichiarato che avrebbe fatto appello. A marzo 2017, oltre 1.000 donne statunitensi avevano fatto causa a J&J per aver coperto il possibile rischio di cancro dal suo prodotto in polvere per bambini; la società afferma che il 70% della sua polvere per bambini viene utilizzata dagli adulti. Nell'agosto 2017, una giuria della California ha ordinato a Johnson & Johnson di pagare 417 milioni di dollari a una donna che ha affermato di aver sviluppato un tumore alle ovaie dopo aver utilizzato i prodotti a base di talco dell'azienda come Johnson's Baby Powder per l'igiene femminile. Il verdetto includeva $ 70 milioni in danni compensativi e $ 347 milioni in danni punitivi. J&J ha dichiarato che farà appello al verdetto. Nel luglio 2018, una giuria di St. Louis ha assegnato danni per quasi 4,7 miliardi di dollari a 22 donne e alle loro famiglie dopo che hanno dichiarato che l'amianto nella polvere di talco Johnson & Johnson ha causato il loro cancro alle ovaie. Nell'agosto 2018, Johnson & Johnson ha dichiarato di aver rimosso diversi prodotti chimici dai prodotti in polvere per bambini e li ha riprogettati per rendere i consumatori più sicuri che i prodotti fossero più sicuri per i bambini.