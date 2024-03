Il valore e le radici della nostra società

In un recente Consiglio dei Ministri, è stata approvata quella che è stata definita la novità più vistosa del primo decreto attuativo che dà, così, concretezza alla riforma sull’assistenza agli anziani. Il Cdm ha, infatti, dato l’ok a un bonus anziani, ossia un assegno di assistenza da 850 euro al mese che andrà a sommarsi all’indennità di accompagnamento. Una legge-quadro, la 33 del 23 marzo 2023, prescritta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in risposta alle gravi carenze italiane sulla cura e la presa in carico di over 65, sia abili sia non autosufficienti.

Ogni volta che un governo, di qualsiasi colore, compie un passo in avanti a favore delle fasce più deboli della popolazione, come in questo caso gli anziani, compie un atto di giustizia e contribuisce nella costruzione di una comunità solidale, quindi si tratta di provvedimenti che vanno accolti favorevolmente, bisogna guardare alla bontà dell’opera. Pensiamo a tutte quelle famiglie che scelgono di prendersi cura dei loro anziani, a volte anche non autosufficienti, e di non mandarli nelle strutture sociosanitarie: per lo questo bonus è un sostegno importante.