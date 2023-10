Sede. Allo stesso tempo chiede di “recuperare il senso della ragione . Abbandonare la logica cieca dell’odio. E rifiutare la violenza come soluzione. È diritto di chi è attaccato difendersi”. Però “anche la legittima difesa deve rispettare il parametro della proporzionalità”. Parolin auspica che le due parti possano aprire un tavolo: “Non so che margine di dialogo ci possa essere tra Israele e la milizia di Hamas . Ma, se ci fosse e speriamo che ci sia, lo si dovrebbe percorrere subito e senza indugio. Questo per evitare altro spargimento di sangue , come sta avvenendo a Gaza. Dove ci sono molte vittime civili innocenti a seguito degli attacchi dell’esercito israeliano “. Per il Segretario di Stato vaticano “è giusto che gli ostaggi vengano riconsegnati subito. Anche quelli che Hamas detiene dagli scorsi conflitti”. In questo senso “rinnovo con forza il vibrante appello lanciato e ripetuto dal Papa in questi giorni “.

Il segretario di Stato definisce l’attacco di Hamas a Israele “ disumano “. E ribadisce “la totale e ferma condanna” da parte della Santa Sede. Allo stesso tempo chiede di “recuperare il senso della ragione . Abbandonare la logica cieca dell’odio. E rifiutare la violenza come soluzione. È diritto di chi è attaccato difendersi”. Però “anche la legittima difesa deve rispettare il parametro della proporzionalità”. Parolin auspica che le due parti possano aprire un tavolo: “Non so che margine di dialogo ci possa essere tra Israele e la milizia di Hamas . Ma, se ci fosse e speriamo che ci sia, lo si dovrebbe percorrere subito e senza indugio. Questo per evitare altro spargimento di sangue , come sta avvenendo a Gaza. Dove ci sono molte vittime civili innocenti a seguito degli attacchi dell’esercito israeliano “. Per il Segretario di Stato vaticano “è giusto che gli ostaggi vengano riconsegnati subito. Anche quelli che Hamas detiene dagli scorsi conflitti”. In questo senso “rinnovo con forza il vibrante appello lanciato e ripetuto dal Papa in questi giorni “.

Allo stesso tempo “è giusto che nella legittima difesa Israele non metta in pericolo i civili palestinesi che vivono a Gaza. È giusto e indispensabile che in questo conflitto, come in ogni altro, il diritto umanitario sia pienamente rispettato”. Da un punto di vista degli scenari la Santa Sede conferma che la possibile soluzione è quella dei “due Stati”. Ciò “permetterebbe a Palestinesi ed Israeliani di vivere fianco a fianco, in pace e sicurezza“. Venendo incontro alle “aspirazioni di gran parte di essi”. Questa soluzione è prevista dalla comunità internazionale. E ultimamente “è sembrata ad alcuni, sia da una parte che dall’altra, non più realizzabile”. Per altri non lo è mai stata. La Santa Sede è convinta del contrario e continua a sostenerla. Il cardinale Segretario di Stato affronta la questione della minoranza cristiana. Parte essenziale della “ terra in cui Gesù è nato, vissuto, morto e risorto“. Nessuno può pensare né la Palestina né Israele senza la presenza cristiana che è lì fin dagli inizi e sarà lì per sempre“.

Sofferenza in Terra Santa come quella raffigurata sul calvario da Masaccio. Il pianto composto e lacrimevole di Giovanni. La Vergine che esprime il suo dolore nel gesto di stringere le mani. Figure poderose avvolte in palleggi che rimandano a Donatello. Il Cristo, nell’innovativo scorcio prospettico dal basso che ne suggerisce l’umanità dolorosa. E poi la Maddalena. Una delle più potenti restituite dalla storia dell’arte. Dalle braccia levate a indicare la direzione dello sguardo. Che esplode in un grido di dolore profondamente umano e al contempo divino. Che non si vede ma quasi si sente. Si tratta della Crocifissione, dipinta dal genio di Masaccio, conservata al Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli. E ospitata in mostra, per la prima volta a Milano, nel Museo Diocesano Carlo Maria Martini . La tavola, un tempo cuspide del polittico realizzato per la cappella di ser Giuliano di Colino degli Scarsi da San Giusto nella chiesa di Santa Maria del Carmine a Pisa. Poi smembrato già alla fine del XVI secolo. Protagonista a Milano di un sapiente allestimento che comprendeva un’installazione video che ricostruisce a grandezza naturale l’impianto del polittico. Restituendo parte del contesto dell’opera.