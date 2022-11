Papa ha invocato “ All’ Assemblea dell’Unione Superiori Generali ilha invocato “ artigiani di pace”. Perché “fare la pace è un lavoro artigianale”. D

a compiere con passione, pazienza, esperienza, tenacia. E’ un processo che dura nel tempo. La pace, secondo Francesco, “non è un prodotto industriale ma un’opera artigianale“. Non si realizza in modo meccanico. Necessita dell’intervento sapiente dell’uomo. Non si costruisce in serie col solo sviluppo tecnologico. Richiede lo sviluppo umano”. Per questo “i processi di pace non si possono delegare ai diplomatici o ai militari”. La pace è “una responsabilità di tutti e di ciascuno”.