Ti amo Italia: Nutella sceglie 30 panorami da apporre sui suoi vasetti

La Ferrero lancia Ti amo Italia, una collezione di 30 vasetti di Nutella, realizzata in collaborazione con ENIT, l’Agenzia nazionale del turismo. Si tratta di “vasetti con panorama”, per omaggiare le bellezze d’Italia.

Le mete

Gli amanti della Nutella accorreranno nei negozi il 12 di ottobre per accaparrarsi i vasetti da collezione. Tra le mete troviamo: Il Monte Circeo e Civita di Bagnoregio per il Lazio; i Trulli di Alberobello per la Puglia; le Cinque Terre per la Liguria; i Faraglioni di Capri per la Campania; le Langhe e il Lago Maggiore per il Piemonte, Matera per la Basilicata, la Val d’Orcia per la Toscana, Stromboli per la Sicilia.

Il viaggio virtuale

Sarà un viaggio molto dolce. La società della più famosa crema alla nocciola ci permette di viaggiare anche virtualmente. Infatti, inquadrando il QR code su ogni etichetta, è possibile visitare la località del vasetto rimanendo comodamente seduti a casa. Una vera e propria promozione turistica per incentivare i viaggi nel nostro bel Paese.

Grazie ad una piattaforma digitale ad hoc, i 30 viaggi virtuali saranno fruibili e inoltre è possibile mettere alla prova le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura. Non potevano mancare, anche, golose video-ricette legate alla tradizione culinaria del Paese, rivisitate in chiave Nutella.

Le parole di Enit

Giorgio Palmucci, Presidente di Enit, ha detto che: “Un viaggio multisensoriale per coinvolgere ogni persona in uno storytelling suggestivo e inesauribile di esperienze visive e gastronomiche. Questo progetto contribuirà ad affermare l’Italianità e le eccellenze del Made in Italy con un brand immediatamente riconoscibile”.

Il commento della Ferrero

Alessandro d’Este, ad di Ferrero Commerciale , ha riferito che: “In questo difficile momento per un settore strategico della nostra economia come il turismo, Nutella si stringe, di proposito, accanto all’Enit per valorizzare presso gli italiani la loro ricchezza nazionale più grande: la bellezza dell’Italia stessa, quella vera e reale, fatta di natura ed arte, città e borghi, mari e montagne, quella che il mondo intero ci invidia”.

