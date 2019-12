DOMENICA 01 DICEMBRE 2019, 11:00, IN TERRIS



GORIZIA

Ecco Yama, il primio esemplare di sciacallo dorato "italiano"

Pesa 14 chili e la sua dieta è prevalentemente composta da micro mammiferi

MILENA CASTIGLI

E'

stato catturato in natura un individuo di sciacallo dorato (Canis aureus). E' la prima volta che questo accade in Italia in ambiente naturale. Lo sciacallo dorato - che nonostante il nome è molto simile a un lupo grigio di taglia ridotta, ma più snello, con un muso più stretto, una coda più corta e un passo più leggero - è un canide lupino di medie dimensioni diffuso Asia Minore, Medio Oriente e Asia sud-orientale. In Europa è presente nella parte sud-orientale e centrale del Continente. Dai Balcani, lo sciacallo dorato ha colonizzato spontaneamente il territorio della regione Friuli Venezia Giulia a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta.

Yama

Come ricorda una nota dell'Ateneo friulano, finora "Yama" - così ribattezzato dal nome dei due operatori che hanno contribuito al suo monitoraggio nelle fasi di pre e post cattura - è il secondo sciacallo dorato scoperto catturato e munito di radiocollare in Italia dopo Alberto, un esemplare trovato ferito a Osoppo (Ud), in seguito a un investimento stradale e rimesso in libertà lo scorso aprile dopo essere stato curato. Yama è stato catturato nella mattinata del 14 agosto scorso, nel territorio della Riserva Naturale Regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa (Gorizia), nell'ambito del programma di monitoraggio del progetto Europeo Interreg Italia-Slovenia Nat2Care. L'operazione è stata condotta dal personale del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali (Di4A) dell'Università di Udine. Pesa 14 chili e la sua dieta è prevalentemente composta da micro mammiferi (piccoli roditori), lepri e da carcasse di animali morti", spiega Stefano Filacorda, ricercatore e coordinatore degli studi sulla fauna selvatica dell'Università di Udine, su Ansa. L'animale, dopo lo studio, è statodotato di radiocollare e rimesso in libertà. Oltre alla predisposizione del radiocollare, aggiunge, l'esemplare "è stato sottoposto a prelievi di sangue, feci e pelo utili alla raccolta di informazioni sullo stato sanitario del soggetto e della popolazione, e alla valutazione dei livelli di cortisolo, un ormone legato ai fattori di stress".