Dizionario della “logistica”, un vocabolario per gli addetti ai lavori

Dalla B di “bancale” alla S di “sagoma”, arriva il dizionario del “trasportese'”che raccogli i termini inglesi e italiani da conoscere per chi si occupa di spedizioni e logistica. A realizzarlo è GS1 Italy che li ha censiti, spiegandone il significato. Questa nomenclatura di tutte le unità di carico utilizzate nei trasporti delle merci di largo consumo è contenuta nel documento “Ottimizza la consegna ai magazzini”, realizzato da GS1 Italy in ambito dell’associazione Ecr in collaborazione con produttori, distributori, operatori logistici e trasportatori. Viene messo a disposizione di tutta la business community, spiega GS1 Italy, per farne un sapere sempre più diffuso e condiviso da tutti gli operatori della filiera. Nel documento ci sono tutti i vocaboli utilizzati correntemente, corredati da illustrazioni esplicative, differenti realizzazioni con i vari allestimenti con cui può essere preparato un pallet o una sagoma, ma anche le indicazioni per applicare in modo corretto le nomenclature di ogni tipo di unità di carico.

