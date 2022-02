Vince 500mila euro al gratta e vinci: la reazione è incredibile. Ecco cosa è successo e dove è avvenuta la fortunatissima vincita

Gli italiani sono da sempre innamorati delle lotterie istantanee, primo tra tutti il Gratta e Vinci. Ma in questo periodo di forte crisi sanitaria accompagnata per molti anche a quella economica, la tentazione di arricchirsi con un semplice grattino è davvero forte. In genere, non accade. Ma a qualcuno è successo di vincere davvero una cifra enorme: mezzo milione di euro!

Sono numerosi i metodi a cui si fa ricorso nella speranza di vincere il premio massimo: il gratta e vinci, il superenalotto, il bingo, la lotteria, il totocalcio… Ciascuno ha una vincita minima e massima: basta solo (si fa per dire) azzeccare la combinazione numerica giusta. Ma attenzione a non esagerare, o si potrebbe trasformare in un problema anche grave.

La vincita con un Gratta e Vinci da 5 euro

Pochi giorni fa è avvenuta una vincita fenomenale che ha letteralmente cambiato la vita a un giocatore, direi molto fortunato. Ecco di chi si tratta e quanto è riuscito a vincere. E soprattutto come ha reagito!

Un uomo ha vinto ben 500 mila euro a Casletto di Rogeno, nel brianzolo, in provincia di Lecco, ma la reazione ha dell’incredibile. Per lui si è trattata di una vincita totalmente atipica e inaspettata di ben 500 mila euro.

Il giocatore, a causa delle norme anti-Covid che impediscono di giocare all’interno del punto vendita, aveva grattato il fortunato gratta e vinci all’esterno del locale. Poco dopo è ritornato, ma non ha evidenziato nessuna emozione, come se non avesse vinto nulla. Ha semplicemente esclamato le seguenti parole “Credo di aver vinto un po’”, dette a bassa voce all’addetto alla ricezione del biglietto. Che ha controllato il gratta e vinci da soli 5 euro e ha confermato la vincita…100mila volte il prezzo del tagliando! Per coloro che non masticassero la matematica: 5 euro per 100mila fa ben…mezzo milione di euro!

La grande tranquillità dell’uomo è obiettivamente una reazione decisamente insolita se si pensa alla cifra altissima che ha vinto, tra l’altro spendendo solo 5 euro! Intervistato dal quotidiano Il Giorno, l’uomo ha detto di voler usare tutti quei soldi per aiutare la sua famiglia ma che ha intenzione di condurre la sua solita vita e di restare sempre lo stesso. In poche parole, la vittoria non gli ha dato alla testa, considerando la sua reazione pacata, e anzi si è ricordato di chi ha bisogno.

Anche al gestore del bar è andata bene. Oltre alla vincita che gli ha fatto guadagnare visibilità a livello nazionale, ha anche scoperto che il vincitore è un suo cliente abituale e non uno sconosciuto. E magari darà in regalo qualcosa anche a lui. Sicuramente rimarrà il bel ricordo della maxi vincita fatta insieme.

