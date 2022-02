“Tra moda e arte” di Frida.Kiza: la collezione sostenibile e amica dell’ambiente

Bottoni in cuoio riciclato su cappotti e giacche e cartellini descrittivi dei materiali e del percorso produttivo in un involucro anch’esso riciclato dagli scarti di produzione dei capi stessi, contenenti diversi semi da piantare. E’ la collezione sostenibile e attenta all’ambiente “Tra moda e arte” di Frida.Kiza, che sfilerà durante la Fashion Week di Altaroma, in programma a febbraio a Cinecittà. Quanto ai semi “avremmo piacere donaste loro vita” dice la stilista Fabiola Manirakiza, originaria del Burundi, che da oltre 20 anni vive a Fabriano (Ancona). Dopo Firenze e Milano è il turno degli Studios per le collezioni autunno-inverno 2022-2023. Durante la Settimana della Moda milanese gli abiti di Frida.Kiza, realizzati con tessuti di alta qualità (velluti, cashmere, broccati) e con nuove tecniche, sono stati ammirati anche dalla direttrice di Vogue America Anna Wintour e dalle top model Naomi Campbell e Bianca Balti che assistettero alla sfilata.

Frida.Kiza torna a Roma

La collezione “Tra moda e d’arte” prende vita a Fabriano

“Quando l’ispirazione nasce dalle bellezze la nostra stessa arte diviene vita” racconta la stilista. “Frida, donna forte, coraggiosa, indipendente, è una pittrice dai colori vivi e dalla grande sensibilità. Da sempre è legata alla natura della quale ama circondarsi nel suo lavoro. La collezione ne è pienamente ispirata con la meticolosità e la cura del dettaglio che donano vita e leggerezza ai tessuti naturali scelti da Frida (Fabiola Manirakiza)” si legge nella presentazione della nuova collezione. I bottoni, in cuoio riciclato usati su cappotti e giacche e i cartellini descrittivi dei materiali e del percorso produttivo di questa collezione sono un involucro riciclato dagli scarti di produzione dei capi stessi. Rinchiudono al loro interno diversi semi dei fiori “ai quali avremmo piacere donaste vita”.

