LUNEDÌ 28 GENNAIO 2019, 11:34, IN TERRIS



CUBA

Tornado tocca terra a L'Avana: 3 morti

Ancora da accertare il bilancio dei danni materiali

CAROLINA GARCIA

U

n potente tornado ha toccato terra a L'Avana, Cuba, lascia dietro di sé una scia di morte e distruzione. Al momento il bilancio parla di 3 vittime e 172 feriti. Secondo quanto riportato da Cubadebate, tra i quartieri più colpiti ci sono Santo Suarez, Luyano, Via Blanca, Regla e Chibas.

I danni

La maggior parte della capitale cubana è al buio a causa di interruzioni di corrente causate da forti venti - che hanno raggiunto picchi di 100 chilometri orari - e pioggia. Nelle zone più basse della città e nelle province di Pinar del Rio, Artemisa e Maybeque, si sono verificate inondazioni. Il presidente cubano, Miquel Diaz-Canel, in un messaggio su Twitter ha affermato che i soccorsi sono al lavoro per ristabilire la situazione.

Estamos recorriendo lugares afectados por fenómeno atmosférico de gran intensidad en Regla. Los daños son severos, hasta el momento lamentamos la pérdida de 3 vidas humanas y se atienden 172 heridos. Varias brigadas trabajando ya en el restablecimiento #SomosCuba pic.twitter.com/mPo9yAnaZy — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 28 gennaio 2019

Le reazioni sui social

Sui social, i cittadini di L'Avana, hanno pubblicato foto di strade allagate, cornicioni caduti, alberi divelti e veicoli rovesciati. Tutto al buio in quanto, in molti quartieri la corrente elettrica era stata tagliata in via precauzionale. Gli esperti di meteorolgia hanno spiegato che il tornado si è verificato a causa di una "caduta extra-tropicale" che è scesa dal sud est del Golfo del Messico ed è "entrata" sull'isola da ovest.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it