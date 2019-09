LUNEDÌ 09 SETTEMBRE 2019, 07:55, IN TERRIS



GIAPPONE

Tifone Faxai: almeno 1 vittima

Una donna è stata sbattuta contro un palazzo dai forti venti

MILENA CASTIGLI

U

na donna morta, almeno 30 feriti e più di 900mila abitazioni senza corrente elettrica. E' il primo bilancio del tifone Faxai che, nel corso della notte, ha attraversato la città di Tokyo con forti raffiche di vento e piogge torrenziali, danneggiando numerose abitazioni sulla costa est della città.

La vittima

La vittima, una donna sui cinquanta anni - riporta la Bbc - è stata travolta dal fortissimo vento che l'ha scaraventata contro un palazzo in un quartiere residenziale della capitale giapponese, come mostrato dalle telecamere di sicurezza. E' stata soccorsa e trasportata in ospedale ma è deceduta poco dopo per le ferite riportate alla testa. In base ai dati dell'Agenzia meteorologia nazionale (Jma), il tifone Faxai ha raggiunto una pressione atmosferica di 965 ettopascal, con venti a una velocità di 216 chilometri orari. Nella prefettura di Chiba erano stati emessi ordini di evacuazione per almeno duemila residenti, mentre altre 400mila persone nell'area metropolitana di Tokyo e la prefettura di Shizuoka erano in preallarme. Secondo l'operatore elettrico Tokyo Electric Power (Tepco) alle 9 del mattino 920 mila abitazioni erano rimaste senza elettricità. La East Japan Railway inoltre aveva annunciato la sospensione dei servizi ferroviari fino alle 8 del mattino di oggi, assieme alla cancellazione di almeno 120 treni Shinkansen.

