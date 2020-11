Il Pm ha fatto riferimento anche agli “attacchi di Vienna e Nizza” parlando di “lupi solitari”, come Fathe, che hanno fini terroristici anche se non collegati ad organizzazioni. “Qua – ha spiegato il pm Enrico Pavone davanti ai giudici dell’ottava penale – nessuno gli contesta di essere associato ad organizzazioni terroristiche, perché non è risultato che avesse contatti diretti, ma risponde dell’aggravante perché aveva finalità di terrorismo, ossia di“. Come si è visto in molti attacchi in Europa come quelli “a Vienna Nizza “, nei quali spesso agiscono “lupi solitari”.