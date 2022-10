Queste gigantesche aree boschive costituiscono ecosistemi ricchissimi. Da ogni punto di vista. Anche antropologico. Al loro interno, infatti, si parla un quarto delle 7 mila lingue viventi del Pianeta. E rappresentano polmoni verdi in grado di assorbire e neutralizzare le temibili emissioni di anidride carbonica. “Purtroppo da anni le stiamo distruggendo. Forse lo sappiamo. O forse non ci facciamo neppure caso. O magari lo riteniamo un problema marginale. Ma si tratta di un patrimonio inestimabile. Che dentro di sé contiene la sopravvivenza stessa del pianeta”, sottolineano gli autori. E aggiungono: “I frammentatori di foreste del passato erano ignari di una cognizione che noi oggi abbiamo. Non può andare avanti così. La salute del pianeta e dell’economia è incompatibile con un’ulteriore liquidazione delle foreste“. Il volume è una miniera di dati e informazioni. Un vero e proprio racconto sul campo. Realizzato visitando direttamente le foreste. Parlando con gli indigeni che vi abitano. E con esperti di varie discipline. Lo scopo è far comprendere la ricchezza incredibile di questi luoghi. Spiegando al pubblico quanto convenga, anche economicamente, salvare le foreste dalla morte certa.

Sos carbonio

“E’ affascinante constatare quanto nelle grandi foreste la vita brulichi. E sia in continuo fermento – evidenziano gli studiosi-. Addirittura in questi territori boschivi continuano a essere scoperte specie nuove. Forme di vita sconosciute alla scienza. Che convivono con una grande varietà di popolazioni umane. Ma non è solo questo. Il problema centrale è il carbonio. O meglio il ruolo che le foreste hanno nel suo smaltimento. Preservare grandi quantità di carbonio nelle foreste intatte costa poco. Perché sono terre remote. E il processo è semplice”. Infatti “trattenere il carbonio nelle foreste tropicali è economico. Si spende un quinto rispetto a quanto serve per la riduzione delle emissioni del settore energetico e industriale Usa o Ue. Ed è almeno sette volte più conveniente che far ricrescere le foreste dopo averle abbattute”. Quindi “sorprende che questa opportunità sia tuttora sottovalutata. E passi sotto silenzio in quasi tutti i piani climatici nazionali“.

Dall’Onu agli Stati