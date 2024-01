Negli anni ’80 e ’90, Sebastião Salgado ha viaggiato in tutto il mondo per realizzare i propri progetti . Producendo una serie di serie famosissime che continuano ancora oggi a influenzare la cultura visiva. Varie opere tratte da questi progett i saranno esposte alla Somerset House nell’ambito della mostra Sony World Photography Awards 2024, tra cui Gold (1986), che documenta le dure condizioni delle impervie scarpate della miniera d’oro di Serra Pelada , nel nord del Brasile, e Workers (1993), che esamina i pericoli e le pressioni del lavoro manuale pesante nei settori petrolifero, edile, agricolo e minerario . Alla mostra sono esposte anche fotografie della serie Exodus (2000), un progetto a lungo termine che traccia il movimento globale delle persone, in contesti di migrazione economica e sfollamento forzat o. Dopo aver assistito alle atrocità dei conflitti in Congo e in Ruanda a metà degli anni ’90, Salgado si è allontanato per un certo periodo dalla fotografia per concentrarsi sul lavoro ecologico. Con la moglie Lélia, ha fondato l’Instituto Terra, un’iniziativa che si propone di riforestare e ricostruire la biodiversità nella Foresta Atlantica brasiliana. Osservando la prodigiosa capacità di rinnovamento della natura, Salgado si è sentito ispirato a tornare alla fotografia . Creando due importanti opere , Genesis (2011) e Amazônia (2019), che saranno rappresentate nella mostra. Genesis esplora angoli remoti e affascinanti del pianeta in cui la natura selvaggia e gli esseri umani coesistono in armonia. Mentre Amazônia ritrae la foresta amazzonica brasiliana e le comunità indigene che la abitano, evidenziandone la bellezza e mettendo in luce le minacce che incombono su di essa .

Decine di fotografie di Salgado saranno esposte nell’ambito della mostra Sony World Photography Awards 2024, che anche quest’anno si terrà presso la Somerset House di Londra dal 19 aprile al 6 maggio 2024. La selezione, curata dal fotografo, sottolinea i temi chiave e le pietre miliari che hanno caratterizzato gli ultimi cinque decenni della sua carriera . La mostra, che comprende opere dei suoi primi progetti come Gold (1986) e Workers (1993), e serie più recenti come Genesis (2011) e Amazônia (2019) , esplora le complessità e le sfumature universali della vita sul nostro pianeta . Rivelandone le inquietudini e difficoltà, ma anche la straordinaria bellezza. Sebastião Salgado ha studiato come economista . E ha esercitato la professione prima di intraprendere una carriera a tempo pieno nella fotografia nel 1973. Collaborando con le più importanti agenzie fotografiche , come Sygma, Gamma e Magnum. Il suo inconfondibile stile fotografico è profondamente radicato nelle sue radici. L’infanzia nel Brasile rurale, circondato dalle grandi distese della natura e da cieli aperti, ha rappresentato un importante punto di riferimento estetico. Guidando il suo obiettivo. E influenzando il suo approccio alla luce, al contrasto e alla proporzionalità .

Venticinque artisti africani e italiani riuniti insieme per una grande mostra collettiva al Maschio Angioino. Ecco “L’ Africa & Napoli” esposizione concepita per riflettere sui temi del “Cultural Heritage in the 21st Century” dell’Unesco svoltosi il novembre 2023, e per riportare Napoli al centro di processi di integrazione culturale e sociale. Previsto per venerdì 5 gennaio 2024 un ingresso libero straordinario all’esposizione che è promossa dal Comune di Napoli, Ministero della Cultura e Black Tarantella. In collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale. La mostra è ideata e prodotta da Andrea Aragosa per Black Art. E curata da Alessandro Romanini. Allestita negli spazi delle Antisale dei Baroni di Castel Nuovo. Con una colonna sonora ad hoc composta da Enzo Avitabile. La collettiva raccoglie 186 opere di artisti africani e italiani, provenienti da gallerie, musei e collezioni private. “La città di Napoli già nel 1934 ospitò la Triennale d’Oltremare al Maschio Angioino, inaugurando poi nel 1940 la Triennale delle Terre d’Oltremare alla Mostra d’Oltremare. Dimostrando di saper anticipare fermenti e avanguardie. Questa mostra è una occasione di riflessione, inoltre, non solo sull’arte africana connessa a quella occidentale. Ma anche esercizio di memoria sul ruolo che Napoli ha avuto e continua ad avere nel dibattito contemporaneo, non solo rivolto agli amanti dell’arte. Bensì vocato ad un turismo diversificato, che la città è capace di accogliere e interessare”, afferma il sindaco Gaetano Manfredi.

Salgado al Mar

Uno accanto all’altro, in dialogo tra loro, sono esposti i lavori, le sculture, i dipinti, le fotografie e le opere su tela di Amebédé Mouleo, Alika Cooper, Atrayoux, Assunta Saulle, Camille Tété Azankpo, Cyprien Tokoudagba, Delio Jasse, Dominique Zinkpè, Gonçalo Mabunda, John H. White, Jon Jones, José Nicolas, Ernest Pignon-Ernest, Laetitia Ky, Malick Sidibé, Mario Ciaramella,Mathelda Balatresi, Matteo Basilè, Michelle Okpare, Sebastião Salgado , Sokey Edorh, Yves Apollinaire Pédé, Pierre Segoh e Yeanzi. “L’Africa & Napoli -Identità, memorie e contemporaneità” si può visitare fino al 7 gennaio gratuitamente dal lunedì al sabato con lo stesso biglietto di ingresso al Castello. In sei anni il reporter brasiliano ha percorso quattro continenti con opere che catturano partenze e approdi. Campi profughi dove milioni di persone vivono un destino incerto. Da allora la mappa del mondo appare cambiata. Ma l’esodo di intere popolazioni è quanto mai attuale. E le condizioni di profughi o migranti rappresentano uno scenario che assume dimensioni sempre più globali. In occasione del Festival delle culture, le fotografie di Salgado saranno dal 22 marzo al 2 giugno al Mar-Museo d’Arte della città di Ravenna in una mostra – Exodus-Umanità in cammino, a cura da Lélia Wanick Salgado – organizzata dal Comune, in collaborazione con Contrasto e che rientra negli eventi del Festival delle Culture in programma a Ravenna dal 12 marzo al 20 luglio.

