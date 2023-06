Ciò che accade nel Golfo Persico ha un’immediata ricaduta sull’economia globale. Il CCG comprende Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. In pratica le nazioni-chiave dal punto di vista energetico nella filiera diplomatico-finanziaria dei petroldollari. “Gli Stati Uniti sono pienamente impegnati a lavorare con il CCG e altri partner regionali per costruire una regione mediorientale più sicura, integrata, pacifica e prospera”, avviene.

Gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar riaprono le ambasciate mentre le relazioni tra i paesi del Golfo migliorano dopo una frattura durata anni Gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar hanno riaperto le loro ambasciate dopo una frattura durata anni Eds: AGGIORNAMENTI: con dichiarazione degli Stati Uniti; con foto AP. Gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar hanno riaperto le loro ambasciate dopo una frattura durata anni. Lunedì i due Paesi hanno rilasciato dichiarazioni in cui affermavano che l’ambasciata del Qatar ad Abu Dhabi e il consolato del Qatar a Dubai, così come l’ambasciata emiratina nella capitale del Qatar, Doha, avevano ripreso le operazioni. Gli Emirati Arabi Uniti si sono uniti all’Arabia Saudita, al Bahrein e all’Egitto nell’imporre un boicottaggio e un blocco al Qatar nel 2017, in gran parte a causa del suo sostegno ai gruppi islamisti del Medio Oriente che gli altri Paesi arabi considerano organizzazioni terroristiche. Il boicottaggio è stato ufficialmente revocato nel gennaio 2021. DUBAI, Emirati Arabi Uniti (AP) – Gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar hanno annunciato lunedì la riapertura delle loro ambasciate dopo una rottura durata anni. I due Paesi hanno rilasciato dichiarazioni in cui affermano che l’ambasciata del Qatar ad Abu Dhabi e il consolato del Qatar a Dubai, così come l’ambasciata emiratina nella capitale del Qatar, Doha, hanno ripreso le operazioni. Le dichiarazioni non dicevano se gli ambasciatori fossero al loro posto o se le missioni fossero aperte al pubblico. I ministri degli Esteri dei due Paesi hanno parlato telefonicamente per congratularsi reciprocamente per la riapertura delle missioni diplomatiche, ha dichiarato il Qatar. Gli Emirati Arabi Uniti si sono uniti all’Arabia Saudita, al Bahrein e all’Egitto nell’imporre un boicottaggio e un blocco al Qatar nel 2017, in gran parte per il suo impegno e il suo sostegno ai gruppi islamisti in tutto il Medio Oriente che hanno conquistato il potere subito dopo le proteste della Primavera araba nel 2011. Gli altri Paesi arabi del Golfo Persico considerano tali gruppi alla stregua di terroristi, tra cui i Fratelli Musulmani in Egitto, che hanno vinto elezioni libere ed eque ma sono stati estromessi dopo un anno di governo divisivo. Il Qatar, che come gli altri Paesi arabi è uno stretto alleato degli Stati Uniti, ha ripetutamente negato di sostenere i gruppi terroristici. È stato anche un importante intermediario nei negoziati degli Stati Uniti con il gruppo militante palestinese Hamas e con i Talebani afghani. La crisi diplomatica senza precedenti tra i Paesi arabi del Golfo, normalmente amici, ha inizialmente scatenato il timore di un conflitto armato. Ma le ricchezze del Qatar in termini di gas e gli stretti legami con la Turchia e l’Iran lo hanno in gran parte isolato dalle sanzioni economiche e le relazioni si sono lentamente scongelate. Il boicottaggio è stato ufficialmente revocato nel gennaio 2021. Alla fine dello scorso anno, il Qatar ha accolto i leader di Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti in occasione della Coppa del Mondo di calcio. Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha dichiarato che l’America si è congratulata con le due nazioni per una mossa che rappresenta “un altro importante passo avanti tra i nostri partner del Consiglio di Cooperazione del Golfo per promuovere la stabilità regionale e la cooperazione reciproca”.