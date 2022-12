Autodifesa collettiva

Il governo nipponico ha dichiarato che una eventuale invasione di Taiwan da parte della Cina verrebbe interpretata da Tokyo come “una minaccia alla sopravvivenza del Giappone”. E che per tale ragione il Paese schiererebbe le proprie forze di autodifesa a fianco degli Stati Uniti per difendere l’isola. Secondo il principio della cosiddetta “autodifesa collettiva”. L’esecutivo nipponico è stato chiaro- “Se un grave incidente dovesse accadere a Taiwan, non sarebbe affatto improbabile il concretizzarsi di una minaccia alla sopravvivenza per il Giappone”. Parole condivise dal Consiglio di sicurezza nazionale mentre la situazione relativa a Taiwan stava diventando “estremamente tesa”. Le restrizioni costituzionali all’impiego delle forze armate vincolano la mobilitazione delle forze di autodifesa giapponesi alle sole esigenze di difesa nazionale. Nel 2015, però, il governo dell’allora primo ministro Shinzo Abe ha varato una serie di norme di sicurezza. Espandendo il concetto di difesa alla minaccia della sicurezza nazionale. E alla difesa degli alleati.

Esercitazioni congiunte

Giappone e Stati Uniti hanno effettuato esercitazioni di difesa aerea. Tramite l’impiego di sistemi missilistici terra-aria. Presso le isole Nansei. Un arcipelago nell’estremo sud del Giappone. Distante circa 850 chilometri da Taiwan. All’esercitazione hanno preso parte militari nipponici e statunitensi all’isola di Amami Oshima. Dove per l’occasione sono state schierate batterie di missili antiaerei semoventi. L’esercitazione è coincisa con il centenario del Partito comunista cinese. In un contesto di crescenti tensioni nello Stretto di Taiwan. Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso di completare la “riunificazione” tra la Cina e Taiwan. E di “schiacciare” qualsiasi tentativo di proclamare l’indipendenza formale dell’isola. Parole pesanti come pietre. Pronunciate proprie in occasione del 100° anniversario della fondazione del Partito comunista cinese. “Risolvere la questione di Taiwan. E realizzare la completa riunificazione della madrepatria. Sono compiti storici inderogabili del Partito comunista cinese. E rispondono alle aspirazioni comuni del popolo cinese”, ha detto Xi nella cerimonia a Piazza Tienanmen. “Tutti i figli e le figlie della Cina, inclusi i compatrioti su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan, devono lavorare assieme. E muovere nella direzione della solidarietà. Schiacciando risolutamente qualunque complotto per l’indipendenza di Taiwan’”, ha aggiunto Xi. Un campanello d’allarme raccolto da Tokyo.