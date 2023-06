Il Papa riceverà nella Cappella Sistina 200 artisti

Papa Francesco riceverà venerdì nella Cappella Sistina circa 200 tra i più illustri creativi contemporanei – pittori, scultori, architetti, scrittori, poeti, musicisti, registi e attori – in occasione del 50° anniversario dell’inaugurazione della Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani.

Venerdì prossimo, 23 giugno, in occasione del 50° anniversario dell’inaugurazione della Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani, Papa Francesco riceverà circa 200 tra i più illustri creativi contemporanei: pittori, scultori, architetti, scrittori, poeti, musicisti, registi e attori.

L’udienza, che avrà luogo nella Cappella Sistina – ricorda il Dicastero per la cultura e l’educazione – si inserisce nel cammino di una serie di incontri papali dedicati agli artisti, il cui primo atto risale al 1964, quando Paolo VI chiese di rinnovare l’amicizia tra la Chiesa e gli artisti stessi.

“La volontà del Santo Padre – si legge nella nota – è quella di celebrare il lavoro e la vita degli artisti, evidenziando il loro contributo alla costruzione di un senso di umanità condivisa e alla promozione di valori comuni”. “Abbiamo bisogno di rilanciare l’esperienza della Chiesa come amica degli artisti – spiega il card. José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione – interessati alle domande che la contemporaneità ci pone (tanto quelle attuali, pressanti di drammaticità, come quelle così visionarie che indicano nuovi futuri possibili) e disponibili a sviluppare un dialogo più ricco e una crescita della comprensione reciproca”. L’evento, promosso dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, è organizzato in collaborazione con il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, i Musei Vaticani e il Dicastero per la Comunicazione.

Numerosissimi i grandi nomi di ogni campo artistico che saranno presenti all’incontro col Papa. Tra gli altri, il brasiliano Caetano Veloso; i francesi Jean Nouvel, Eric-Emmanuel Schmitt e Amelie Nothomb; il tedesco Anselm Kiefer; gli italiani Nicolò Ammaniti, Roberto Andò, Alessandro Baricco, Marco Bellocchio, Gianrico Carofiglio, Mario Ceroli, Paolo Cognetti, Simone Cristicchi, Michele De Lucchi, Luca Doninelli, Ludovico Einaudi, Mariangela Gualtieri, Alessandro Haber, Emilio Isgrò, Nicola Lagioia, Vivian Lamarque, Luciano Ligabue, Mimmo Locasciulli, Antonio Manzini, Mario Martone, Michela Murgia, Mimmo Paladino, Giuseppe Penone, Fabrizio Plessi, Mogol, Alice Rohrwacher, Sergio Rubini, Roberto Saviano, Igiaba Scego, Susanna Tamaro, Sandro Veronesi; l’olandese Rem Koolhaas; i britannici Anish Kapoor e Ken Loach; lo spagnolo Javier Cercas; gli statunitensi Abel Ferrara, Jhumpa Lahiri e Andres Serrano; lo svizzero Mario Botta; il turco Ferzan Ozpetek. E tanti altri.

Fonte: AgenSIR