In preparazione del Natale il cardinale vicario Angelo De Donatis invita le famiglie nel tempo dell'Avvento a "scoprire la bellezza di ritrovarsi insieme per pregare"

La prima parte, dedicata alla preghiera, è adatta a tutti. Anche se contiene comunque delle indicazioni per far partecipare anche i più piccoli. La seconda parte del sussidio, quella catechetica (“momento della luce”), è destinata alle famiglie con bambini. Soprattutto quelli che frequentano la catechesi di iniziazione cristiana. In ultima pagina il sussidio contiene una “preghiera di affidamento a Maria Immacolata in questo tempo di coronavirus”. E le famiglie possono recitarla insieme l’8 dicembre.

Un aiuto a preparare il Natale

Un sussidio per vivere in famiglia il tempo di Avvento, riscoprendo la preghiera tra le mura domestiche. Si intitola “Natale tempo di speranza” ed è frutto del lavoro coordinato di alcuni uffici pastorali del Vicariato di Roma. Liturgico, catechistico, famiglia, Caritas. Il sussidio, proposto ai parroci, è scaricabile online sul sito della Diocesi e Caritas di Roma. “Abbiamo vissuto una Quaresima e una Pasqua del tutto particolare– scrive il cardinale vicario Angelo De Donatis nella lettera che accompagna il sussidio-. Ciò ha segnato profondamente noi, i fedeli delle nostre parrocchie e tutte le persone che abitano nei nostri quartieri. Ora ci aspetta un tempo di Avvento e un Natale ancora difficili da immaginare. Viviamo un ‘camminare a vista’ che potrebbe metterci nel cuore un senso di incertezza“. Allo stesso tempo, riflette il vicario del Papa per la diocesi di Roma, “stiamo cercando di trasformare questo momento in un’occasione di crescita“.

Invito alle famiglie

Esorta il cardinale De Donatis: “Concentriamoci sull’essenziale, che è la fede nell’incarnazione del Figlio di Dio. Puntando a valorizzare la celebrazione del Mistero nelle case. Magari attraverso la contemplazione del presepe“. Ecco, allora, l’invito “a tutte le famiglie a scoprire la bellezza di ritrovarsi insieme per pregare e per parlare ai figli del Natale”. L’invito ai parroci è quello di inviare il link del sussidio “a tutte le famiglie che vorrete. Sarà disponibile anche sui canali social della diocesi e potrete inoltrarlo a tutti i vostri contatti attraverso WhatsApp“. I momenti di preghiera proposti nel sussidio sono legati al Vangelo della domenica e “permettono attraverso, alcune parole chiave, di riscoprire gli aspetti più autentici dell’Avvento e del Natale. Vegliare, preparare la via, gioire, fidarsi, trovare, ringraziare, meravigliarsi, ripartire. Sono alcuni dei termini che siamo tutti chiamati ad approfondire. Non solo con tracce di preghiera ma con gesti concreti di solidarietà. Anche questi sono suggeriti nelle pagine del libretto. Una telefonata a un vicino anziano, la spesa a una famiglia in difficoltà”.

