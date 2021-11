Alla Vergine Maria il Papa esprime con particolare intensità il suo amore e la sua devozione. Sono numerosi i suoi appelli a pregare il Rosario a casa. In famiglia. Il "segreto" per farlo è la semplicità

Il pontificato di Francesco si caratterizzata per una marcata impronta mariana. Alla Vergine Maria il Papa esprime con particolare intensità il suo amore. E la sua devozione. Sono numerosi i suoi appelli a pregare il Rosario a casa. In famiglia. Il “segreto” per farlo è la semplicità. Perché “contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci rende ancora più uniti come famiglia spirituale“.

La preghiera di Francesco

“O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino. Come segno di salvezza e di speranza– invoca Jorge Mario Bergoglio-. Noi ci affidiamo a Te. Salute dei malati. Che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù. Mantenendo ferma la tua fede. Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno. E siamo certi che provvederai. Perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa. Dopo questo momento di prova“.

Nella prova

Prega il Papa: “Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre. E a fare ciò che ci dirà Gesù. Che ha preso su di sé le nostre sofferenze. E si è caricato dei nostri dolori. Per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova”:

