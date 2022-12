Von der Leyen: “Ue non è più sola contro il cambiamento climatico”

“Quali sono le sfide da affrontare a breve, medio e lungo termine? L’unica caratteristica comune nel rispondere a tutte queste domande è senza senza dubbio il cambiamento climatico. Le sue conseguenze si presenteranno in tutte le forme. È la questione più esistenziale che tutti noi dobbiamo affrontare. Per questo motivo l’Europa ha una chiara tabella di marcia per affrontare questa sfida. Si chiama Green Deal ed è la nostra strategia di crescita. Siamo stati la prima potenza globale a stabilire un percorso verso l’azzeramento delle emissioni e a renderlo legalmente vincolante”. Lo ha detto Ursula von der Leyen in un discorso a Bruges.

Von der Leyen: “Ue non è più sola contro cambiamento clima”

“L’Europa non è più sola nella lotta contro il cambiamento. Quando il Presidente Biden è entrato in carica, una delle sue prime decisioni è stata quella di aderire nuovamente all’accordo di Parigi. Ora gli Stati Uniti hanno fatto il passo successivo, approvando l’Inflation Reduction Act e la Bipartisan Infrastructure Law. L’IRA – come viene chiamato – è un piano di investimenti di circa 369 miliardi di dollari per costruire un nuovo ecosistema industriale in settori strategici dell’energia pulita: c’è una sorprendente simmetria tra l’Inflation Reduction Act e il Green Deal europeo”. Lo ha detto Ursula von der Leyen.

“Le due economie più grandi e avanzate del mondo si stanno muovendo nella stessa direzione. Gli Stati Uniti puntano sugli investimenti e sugli standard normativi, mentre l’UE si basa su una combinazione di investimenti e standard normativi e sulla tariffazione del carbonio. Due potenze di dimensioni continentali stanno modernizzando le loro economie investendo quasi mille miliardi di euro e affrontando insieme la più grande sfida dei nostri tempi. È un fatto davvero importante. Non è solo un segnale positivo per il pianeta, ma anche per gli investitori globali”, ha aggiunto.

Von der Leyen: “Legge inflazione Usa crea concorrenza sleale”

C’è il rischio che l’Inflation Reduction Act (Ira), il maxiprovvedimento contro l’inflazione adottato dagli Stati Uniti, “porti a una concorrenza sleale, possa chiudere i mercati e frammentare le stesse catene di valore critiche già messe alla prova dal Covid.

Dobbiamo esaminare da vicino questi aspetti e, allo stesso tempo, imparare cosa possiamo fare meglio”: lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen parlando a Bruges, che ha aggiunto che l’Ira “dovrebbe farci riflettere su come migliorare i nostri quadri normativi sugli aiuti di Stato e adattarli a un nuovo ambiente globale”.

Fonte: Ansa