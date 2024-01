Il poeta e soldato ucraino Maksym Kryvtsov è stato ucciso in Ucraina mentre combatteva in prima linea. Aveva 33 anni. Diverse esplosioni hanno scosso la città orientale di Kharkiv e la regione meridionale di Odessa. L’allarme antiaereo è scattato anche nelle oblast di Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Poltava, Sumy e Chernihiv.

Ucraina: ucciso al fronte il poeta 33enne Maksym Kryvtsov

Il poeta e soldato ucraino 33enne Maksym Kryvtsov è stato ucciso in prima linea in Ucraina. Lo hanno reso noto la madre l’associazione di scrittori Pen Ukraine. Kryvtsov è stato tra i partecipanti alla rivoluzione Euromaidan nel 2013. Si era unito poi alle forze armate ucraine come volontario durante la guerra nel Donbass. Quando la Russia ha invaso l’Ucraina due anni fa “è tornato in prima linea, dove ha pubblicato il suo libro ‘Poems from the Loophole,'”, ha affermato Pen Ukraine in un comunicato.

Ukrainian poet and soldier Maksym Kryvtsov died in the war: https://t.co/x4nog3dFfR pic.twitter.com/AfakOMeLAM — PEN Ukraine (@PenUkraine) January 7, 2024

Ucraina: esplosioni a Kharkiv e in Odessa, allarme in 7 regioni

Diverse esplosioni hanno scosso la città orientale di Kharkiv e la regione meridionale di Odessa. Lo riportano i media locali. L’allarme antiaereo è scattato anche nelle oblast di Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Poltava, Sumy e Chernihiv. Le autorità della regione di Kharkiv affermano che le truppe russe hanno lanciato due attacchi contro il capoluogo utilizzando missili S-300. Il governatore Oleh Syniehubov riferisce che attacchi hanno preso di mira anche la città di Vovchansk. L’esercito ucraino ha affermato che la difesa aerea è entrata in funzione nella regione di Odessa. In precedenza l’aeronautica militare aveva segnalato il movimento di un gruppo di droni d’attacco russi in arrivo dal Mar Nero.

Ucraina: Mosca, missile Kiev intercettato su regione Belgorod

Prosegue la controffensiva ucraina. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato un missile ucraino S-200 sulla regione russa di Belgorod, rende noto il ministero della Difesa di Mosca citato dall’agenzia Tass.

Fonte: Ansa