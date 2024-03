Ucraina: la centrale nucleare di Zaporizhzhia a rischio blackout

Notte sotto le bombe per l’Ucraina nel 758esimo giorno di guerra. La Russia ha lanciato un massiccio attacco sulle centrali elettriche e diverse regioni ucraine sono state colpite dai missili. Allerta nella centrale nucleare di Zaporizhzhia dove è stata disconnessa la linea aerea che collega la centrale con il sistema energetico ucraino. L’intera area è ora a rischio blackout.

Ucraina, esplosioni nelle città di Kharkiv e Zaporizhzhia

Circa 15 esplosioni sono state udite stanotte nella città ucraina orientale di Kharkiv, seguite da interruzioni di corrente e dallo scoppio di alcuni incendi: lo rende noto il sindaco Igor Terekhov, citato dai media locali. Deflagrazioni vengono segnalate in queste ore anche nella città sudorientale di Zaporizhzhia. Ieri ad essere svegliata nel cuore della notte dalle esplosioni era stata la capitale Kiev: l’esercito ucraino ha rivendicato di aver distrutto tutti i 31 missili lanciati dalle forze russe, i cui detriti si sono abbattuti sugli edifici provocando 13 feriti.

Kiev: bombardate centrali elettriche, regioni in blackout

“L’esercito russo ha lanciato nella notte il più grande attacco alle strutture energetiche ucraine dallo scorso anno”, ha dichiarato sui social il ministro dell’Energia Herman Galushchenko, come riportano i media di Kiev. “L’obiettivo non è solo danneggiare, ma riprovare come l’anno scorso, a causare un crollo del sistema energetico del Paese. Sono stati colpiti e danneggiati nelle regioni orientali, nord-orientali e centrali gli impianti di produzione di energia, a sistemi di trasmissione e distribuzione. Ci sono blackout in diverse regioni. E’ stata una notte difficile”, ha detto.

Kiev, la centrale di Zaporizhzhia sull’orlo del blackout

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, è sull’orlo del blackout: durante un attacco missilistico russo nelle prime ore del mattino la linea aerea esterna che collega la centrale con il sistema energetico unificato dell’Ucraina è stata disconnessa. Lo riporta la società per l’energia atomica di Kiev Energoatom, citata dai media ucraini. “Una situazione del genere è estremamente pericolosa e minaccia una situazione di emergenza. Se l’ultima linea di comunicazione con la rete elettrica viene interrotta, la centrale si troverà in un altro blackout”, ha dichiarato Petro Kotin, capo di Energoatom.

