Colorado (Usa): strage in un supermercato, uomo uccide 10 persone

Ancora un grave episodio di sangue in Usa legato al possesso delle armi da fuoco, dopo quello di Atlanta dello scorso 16 marzo.

Stamattina, un uomo ha sparato decine di colpi con un fucile d’assalto Ar-15, uccidendo diversi avventori del supermercato King Soopers di Table Mesa Drive, una zona residenziale nell’area a sud della città di Boulder, Colorado.

Fra i morti anche Eric Taalley, 51 anni, poliziotto eroe, il primo ad arrivare sul posto, ucciso mentre tentava di intervenire. La polizia gli ha reso omaggio con un post su Twitter nel proprio profilo ufficiale.

Il killer è stato poi successivamente ferito ed arrestato. La sua identità non è stata rivelata così come per ora restano anonime le sue motivazioni.

L’allarme – ricostruisce Repubblica da fonti locali – è scattato intono alle 14.30 locali: poco dopo l’agente Talley è arrivato sul posto ed è stato freddato dal killer. Alle 14.49 un tweet della polizia ha invitato tutti a tenersi alla larga dall’area mentre l’edificio veniva presidiato. Dall’interno, l’uomo ha cominciato a sparare pure contro gli agenti e agli uomini dello Swat Team, con un’arma a canna lunga: secondo i testimoni, appunto, un fucile d’assalto.

Chief: Our hearts go out to all families impacted. There are 10 fatalities. She identified slain Police Officer Eric Talley, who was one of the first on the scene. She calls officer's actions "heroic."

