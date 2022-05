La Russia ha interrotto le forniture di elettricità alla Finlandia. Lo ha reso noto l’operatore finlandese. Le esportazioni di elettricità dalla Russia verso la Finlandia sono state interrotte durante la notte dopo l’annuncio di un fornitore russo, ha detto all’Afp un responsabile dell’operatore finlandese. L’azienda responsabile per la vendita di elettricità russa alla Finlandia, Rao Nordic, aveva annunciato ieri la sua intenzione di interrompere la fornitura a mezzanotte, citando dei mancati pagamenti, mentre la Finlandia si apprestava ad annunciare la sua candidatura per la Nato.

Le dichiarazioni di Mosca

Proprio sulla candidatura per la Nato della Finlandia, la Russia ha espresso la sua contrarietà. “La Russia non ha intenzioni ostili in relazione alla Finlandia e alla Svezia”, ha detto il vice ministro degli esteri Alexander Grushko,stando a quanto riporta l’agenzia Interfax, precisando che tale mossa “non rimarrà senza una reazione politica”. Tuttavia “è presto per parlare di dispiegamento delle forze nucleari russe nella regione baltica in caso Finlandia e Svezia dovessero entrare nella Nato”.

