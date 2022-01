Quirinale: scrutinio e spoglio dureranno sei ore

Si terrà senza intese tra i partiti il primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica, stabilito oggi per le 15

Si terrà senza intese tra i partiti il primo scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica, stabilito per le 15. La durata dello scrutinio per l’elezione del presidente della Repubblica e dello spoglio sarà di circa sei ore. Sono previste tre cabine nell’emiciclo. Entreranno 50 votanti per volta, mentre saranno 200 i parlamentari ammessi in Aula durante le operazioni di spoglio. Lo ha deciso l’ufficio di presidenza di Montecitorio insieme al Consiglio di presidenza del Senato.

Fico leggerà solo il cognome se inequivocabile

Il presidente della Camera durante lo spoglio delle schede per l’elezione del Capo dello Stato leggerà solo il cognome del votato ove la scheda rechi solo tale indicazione o quando, pur riportando altre notazioni, sia comunque univocamente individuabile il soggetto cui è attribuito il voto. Leggerà, invece, nome e cognome soltanto nel caso in cui entrambi siano riportati nella scheda e la lettura del solo cognome non consenta l’univoca attribuzione del voto. Lo ha annunciato Roberto Fico all’Ufficio di presidenza congiunto.

Con la morte di Fasano, i grandi elettori sono 1.008

Con la morte, avvenuta ieri sera, del deputato Forza Italia Enzo Fasano, scendono a 1.008 i grandi elettori che da oggi alle 15 eleggeranno il prossimo Presidente della Repubblica. Fasano, 70 anni, già insegnante di Lettere, era il coordinatore di Forza Italia di Salerno.

Scende anche a 672 il quorum dei due terzi richiesto nelle prime tre votazioni mentre dalla quarta servirà la maggioranza semplice. Per tornare al plenum di 1.009 va proclamato il primo dei non eletti, che partecipa subito al voto.

Il successore di Fasano sarà proclamato oggi

Per la prima volta nella storia l’Aula della Camera dei deputati sarà convocata durante la fase di elezione del presidente della Repubblica per la proclamazione di un deputato subentrante. Si apprende a Montecitorio. La decisione verrà assunta dalla conferenza dei capigruppo convocata per 12:00 per sostituire Vincenzo Fasano. Normalmente, durante l’elezione del presidente della Repubblica le aule di Camera e Senato non vengono convocate.

