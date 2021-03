Più cultura in Calabria con l’alleanza tra due importanti realtà

Una nuova offerta culturale per la Calabria. La Biblioteca Nazionale di Cosenza e la Fondazione San Francesco di Paola hanno infatti stipulato un nuovo protocollo d’intesa. L’evento si è svolto presso la Biblioteca Monumentale del Santuario di San Francesco di Paola.

L’obiettivo dell’intesa

Specialmente in questo periodo storico, dove la pandemia da Covid-19 sta arrecando seri danni alla filiera culturale del nostro Paese, l’accordo vuole portare una ventata di novità.

Promuovere la cultura dei territori, raccontarne la storia, è infatti di fondamentale importanza per le nuove generazioni. La Biblioteca Nazionale di Cosenza, nella persona del suo Direttore, dott. Massimo De Buono, forte della sua autonomia con funzioni di biblioteca universitaria iscritta nell’elenco delle Biblioteche pubbliche statali, con la firma di questo protocollo d’intesa potenzierà l’operato della rete del Polo CSA, di cui è il gestore.

Il Polo è costituito da biblioteche di enti locali, scolastiche, nonché da istituzioni pubbliche e private, operanti in diversi settori disciplinari. Contribuisce alla catalogazione partecipata e all’incremento dell’Indice Nazionale.

La Fondazione San Francesco di Paola

Grazie al nuovo protocollo, vedrà un potenziamento attraverso la realizzazione di progetti comuni con la Fondazione San Francesco di Paola.

La Fondazione, che nasce per la promozione della cultura e dell’arte in particolar modo su San Francesco di Paola, nonché sull’Ordine dei Minimi, metterà a disposizione la propria professionalità ed esperienza nel campo della progettazione sul settore bibliotecario tramite la sua Biblioteca Charitas, eccellenza del territorio calabrese.

La Fondazione già negli anni scorsi è stata fregiata dal Mibac del marchio dell’anno Europeo della Cultura 2018 per il progetto di digitalizzazione di importanti cinquecentine possedute dalla Biblioteca Charitas. Quest’ultima, grazie al continuo inserimento di testi nel catalogo nazionale OPAC SBN, è ai primi posti per numeri di nuovi inserimenti nell’attività di catalogazione. Il patrimonio libraio detenuto dalla Fondazione San Francesco di Paola è unico e raro con sezioni antico e moderno, una vera fortuna per tutto il territorio calabrese e nazionale.

Il Presidente della Fondazione San Francesco di Paola, Padre Francesco Trebisonda e l’Amministratore Delegato, Padre Antonio Casciaro, presenti alla stipula del protocollo d’intesa, sono ben lieti di mettere a disposizione la competenza e la capacità progettuale della Fondazione nonché tutto il patrimonio libraio della Biblioteca Charitas. “Sarà una grande opportunità per i tanti studiosi del nostro Paese. Valorizzare il settore culturale documentale del territorio, anche regionale, per la realizzazione di specifiche azioni, atte alla valorizzazione e diffusione della cultura, basata sulle testimonianze storiografiche delle varie epoche e del patrimonio librario posseduto, è un ulteriore passo in avanti per dare la giusta rilevanza culturale ai nostri territori” – dichiara il Presidente della Fondazione Padre Trebisonda.

Con questo protocollo d’intesa i due enti si propongono d’innescare percorsi di animazione territoriale di sicuro interesse, eventi culturali legati alla valorizzazione di tutte le risorse di beni e dei due luoghi. Il tutto favorendo una stretta collaborazione tra le istituzioni, per programmare attività formative, di sviluppo, di produzione e diffusione artistico-culturale-ambientale.

“Coinvolgere Istituti Scolastici, realizzare e programmare stage all’interno di percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) ex alternanza scuola-lavoro, sarà un’importante sfida che ci poniamo. Così come la realizzazione di eventi culturali, grazie all’apporto di materiale del patrimonio librario e documentale offerto dalla Biblioteca Nazionale, unito al patrimonio materiale ed immateriale rappresentato dalla nostra Fondazione, sarà un grande valore aggiunto per le nuove generazioni” – conclude l’Amministratore Delegato della Fondazione San Francesco di Paola, Padre Antonio Casciaro.

