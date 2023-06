Oggi l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi

Oggi alle ore 15 al Duomo l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, celebrerà i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Saranno presenti diversi capi di Stato e di governo nonché migliaia di cittadini.

La celebrazione dei funerali di Stato

Milano si prepara a dare l’addio a Silvio Berlusconi con i funerali di Stato che si terranno oggi alle 15 in Duomo e saranno celebrati dall’arcivescovo della città Mario Delpini.

Le autorità presenti

Sono imponenti le misure di sicurezza messe in campo per l’occasione visto che in città arriveranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, almeno 32 esponenti del governo con un volo di Stato da Linate, oltre a capi di Stato e di governo stranieri, tra cui quello ungherese Viktor Orban.

Migliaia di cittadini attesi

Inoltre, in piazza Duomo, che sarà transennata dalle dieci di questa mattina e presidiata dalle forze dell’ordine come tutta l’area, sono attesi migliaia di cittadini che potranno assistere alle esequie del Cavaliere da due maxischermi che sono stati montati per l’occasione.

Fonte: Ansa