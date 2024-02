Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha commentato la morte dell’oppositore russo Alexei Navalny avvenuta nella colonia penale di Yamalo-Nenets.

Morte Navalny, Tajani: “Governo a fianco di chi lotta per la democrazia”

“Il Governo sarà sempre a fianco di chi lotta per la democrazia, per la libertà di pensiero e per i diritti inalienabili di ogni essere umano. Sono molto colpito dalla morte di Alexey Navalny dopo anni di persecuzione in prigione, ci stringiamo alla sua famiglia e al popolo russo”. Così su X il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha commentato la morte dell’oppositore russo Alexei Navalny, avvenuta oggi, a 47 anni, nella colonia penale n. 3 dell’Okrug autonomo di Yamalo-Nenets.

Fonte: AgenSIR