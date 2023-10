Michel: “Disponibili a organizzare una conferenza di pace in Ue”

E’ terminata poco dopo la mezzanotte di oggi, 27 ottobre, la prima giornata di lavori del vertice Ue. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha evidenziato la disponibilità della Ue a “organizzare conferenza di pace”. Von der Leyen ha invitato le parti a “vigilare su crimini di odio e antisemitismo”. Intanto, la UE ha consegnato a Gaza i primi aiuti da 56 tonnellate. I leader Ue riprenderanno il confronto nella tarda mattinata di oggi su Ucraina, migrazione ed economia.

Michel: “Disponibili a organizzare conferenza di pace in Ue”

“Sosteniamo il principio di tenere presto una conferenza di pace nell’Ue o altrove. A nostro avviso è un buon modo per garantire una pace sostenibile nella regione” mediorientale. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine della prima giornata di lavori del vertice Ue.

Von der Leyen: “Vigilare su crimini di odio e antisemitismo”

“Dobbiamo continuare a essere molto vigili” su gli atti “antisemiti” e “su tutti gli altri crimini di odio”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine della prima giornata di lavori del vertice Ue, spiegando di aver esortato “i leader a trovare un accordo sulla proposta della Commissione di aggiungere l’incitamento all’odio e i crimini generati dall’odio all’elenco dei reati dell’Ue”. I leader, ha detto ancora von der Leyen, hanno riferito che dallo scoppio del conflitto fra Israele e e Hamas si osserva “un aumento molto significativo degli atti antisemiti”.

“Aumentare fondi Ue, migrazione è priorità”

“La migrazione è una priorità” e richiede “una risposta europea” e “finanziamenti”, per questo “abbiamo bisogno di un aumento dello strumento di finanziamento”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine della prima giornata di lavori del vertice Ue. “Il mondo è un posto completamente diverso rispetto al 2020”, quando “il quadro finanziario pluriennale” dell’Ue “è stato progettato e deciso”, ha sottolineato.

Ue: “Sospensione del Patto stabilità finisce quest’anno”

L’anno prossimo torneremo al meccanismo regolare” della governance economica, “la clausola di salvaguardia finirà e ci sarà una transizione verso la gestione regolare, con ad esempio la questione della procedura per i disavanzi eccessivi”. Lo ha confermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa al termine della prima giornata di lavori del vertice Ue. “E’ molto difficile dire che tipo di requisiti” sul debito pubblico “si troveranno ad affrontare gli Stati membri finché non si sarà conclusa la discussione” sulle nuove regole del Patto di stabilità, ha aggiunto.

Ue: “Consegnati a Gaza i primi aiuti da 56 tonnellate”

“Le prime 56 tonnellate di aiuti umanitari inviati attraverso l’Egitto” dall’Ue “sono state consegnate a Gaza”. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine della prima giornata di lavori del vertice Ue. “I prossimi due voli sono previsti per oggi, venerdì, e ce ne saranno altri nei prossimi giorni”, ha sottolineato von der Leyen, indicando la necessità che “gli aiuti umanitari” raggiungano “Gaza senza ostacoli e rapidamente”.

