Meloni da Bruxelles: “Per l’Ucraina impegno italiano finanziario, militare e civile”

Abbiamo ribadito che l'Ue rimarrà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario". Così il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles

La premier Giorgia Meloni ha tenuto stamane una conferenza stampa da Bruxelles in merio alle risoluzioni prese al vertice europeo conclusosi questa notte. “Sono molto contenta dei risultati ottenuti dall’Italia in questo Consiglio europeo, sono soddisfatta di importantissimi passi avanti fatto su alcune materie particolarmente delicate”, ha esordito la premier da Bruxelles.

Meloni: “L’impegno dell’Italia sull’Ucraina è a 360 gradi”

“La posizione dell’Italia è estremamente chiara e coerente sull’Ucraina con un impegno a 360 gradi che riguarda il fronte finanziario, militare e civile e a Zelensky con cui ho parlato ho ribadito questo”. Così la premier Giorgia Meloni a Bruxelles.

“Ieri da Ue data immagine di compattezza sull’Ucraina”

Ieri dall’Europa si è data “un’immagine di compattezza e credo che sia un segnale molto importante, chiaramente dentro al Consiglio Ue e nelle conclusioni c’è la conferma del pieno sostegno alla causa della sovranità e della libertà. Abbiamo ribadito che l’Ue rimarrà al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario”. Così il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles.

Meloni: “Il tema delle forniture è la chiave per la sovranità della Ue”

“La discussione sulla competitività è una discussione strategica che anche l’Italia ha caldeggiato. Rientra in questo la questione delle catene di approvvigionamento. Ritengo che la vicenda Ucraina sull’energia ma ancor prima la crisi pandemica ci abbiano insegnato come l’Ue per recuperare la propria sovranità debba recuperare la questione delle catene di approvvigionamento strategico”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles.

Fonte: Ansa