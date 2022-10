Guerra in Ucraina: attacchi russi su Zaporizhzhia e Kiev

La guerra in Ucraina giunge al 246esimo giorno. E inizia con nuovi attacchi russi nella notte sull’oblast di Kiev e su Zaporizhzhia. Lo riportano le autorità locali citate dal Kyiv Independent.

Il governatore Oleksiy Kuleba ha riferito che Mosca ha preso di mira una delle comunità della regione di Kiev, senza specificare quale ma affermando che secondo le prime informazioni non ci sarebbero vittime.

Da Zaporizhzhia invece il sindaco ad interim Anatoly Kurtev ha riferito che le forze russe hanno colpito la città e l’area circostante, provocando un incendio. Al momento non sono disponibili informazioni su vittime e altri danni.

Filorussi: “Colpita centrale elettrica in Crimea e deposito a Shakhtarsk”

La centrale elettrica della Crimea è stata colpita nella notte da un attacco con droni: lo hanno reso noto le autorità filorusse. Inoltre, un deposito di carburante nella città di Shakhtarsk occupata dai russi, nella regione ucraina di Donetsk (est), è in fiamme questa mattina dopo essere stato colpito dal fuoco di artiglieria ucraino: lo ha reso noto il governatore dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk (Dpr), Vitaly Khotsenko, come riporta la Tass.

“Dodici serbatoi di carburante sono stati colpiti da una granata a Shakhtersk. Stiamo lavorando per evitare le conseguenze di questa situazione di emergenza sui consumatori e per prevenire la carenza di carburante”, ha scritto Khotsenko su Telegram. Per il momento non si segnalano feriti o vittime.

Gli Usa accelerano i piani per aggiornare le armi nucleari in Europa

Gli Stati Uniti accelerano i piani per aggiornare il dispiegamento di nuove bombe nucleari nelle basi Nato in Europa. Lo riporta Politico citando alcune fonti, secondo le quali l’arrivo nel Vecchio Continente delle aggiornate bombe a gravità B61-12, in programma originariamente la prossima primavera, è ora previsto in dicembre. L’indiscrezione sulla sostituzione delle armi più datate con versioni nuove arriva in un momento di alta tensione in seguito alle minacce della Russia sul possibile uso del nucleare in Ucraina.

Usa: “Putin vuole chiaramente proseguire questa guerra”

“Putin vuole chiaramente proseguire questa guerra“. Lo ha detto John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, nel corso di un briefing con la stampa rispondendo a una domanda su eventuali negoziati fra Russia e Ucraina. “Nessuna delle due parti è pronta a sedersi al tavolo”, ha aggiunto precisando che ogni decisione in merito comunque “spetta al presidente Zelensky”.

Putin: “La Russia vuole fare immani sforzi per spazio di pace”

Oggi Putin ha inviato un messaggio al Forum Economico Eurasiatico in corso a Baku, nel quale ha affermato che “la Russia vuole fare immani sforzi per realizzare uno spazio di pace e prosperità nell’area dell’Eurasia”.

Zelensky invita cittadini a limitare consumo di elettricità

Nel corso del suo consueto discorso serale su Telegram il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha invitato i cittadini ancora una volta a limitare il loro consumo di elettricità. Lo riporta Unian. “In molte città e regioni dell’Ucraina ci sono interruzioni di corrente di emergenza, dobbiamo limitare il consumo di energia. Ma dobbiamo tutti ricordare una cosa: abbiamo bisogno della vittoria sulla Russia anche nel settore energetico”, ha affermato.